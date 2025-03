Sledders offre corse in motoslitta per PC e console a partire da oggi

È ancora inverno e c'è molta neve in gran parte del nord Europa, e la primavera è una stagione estremamente popolare per le motoslitte. Naturalmente, è un buon momento per rilasciare un gioco di motoslitta, che è qualcosa che non è esattamente abbondante sul mercato.

Lo studio finlandese Hanki Games ha rilasciato il suo Sledders come titolo in accesso anticipato tramite Steam poco più di un anno fa, ma ora annuncia che oggi è finalmente il momento di una premiere ufficiale, dove viene lanciato anche per PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Lo studio stesso scrive:

"Distruggi la tua slitta nei backcountry open-world. Sledders è un simulatore di motoslitte realistico basato sulla fisica. Manovra il grande terreno aperto, solca tonnellate di neve fresca, conquista le montagne e raggiungi la vetta più velocemente dei tuoi amici!"

Ci viene promesso un mondo di gioco ampio e variegato, e gli sviluppatori stanno già scrivendo che ci saranno più contenuti in futuro:

"Il gioco offre una grande mappa da esplorare e in cui giocare. Contiene ripide colline, montagne, un sacco di alberi e aree aperte pronte per essere cavalcate da te (sì, ci sono un sacco di salti, e anche acqua...)! Ci vorrà un'eternità per passare da un angolo all'altro, ecco quanto è già grande la mappa. E chissà cosa riserva il futuro, i nostri piani includono mappe più grandi, migliori e molte altre in arrivo (vi sentiamo ditch bangers, snow crosser, tricksters, trail rider e tutto il resto!). "

Se vivi in climi più caldi e vuoi rinfrescarti un po', forse un gioco come questo può servire come sostituto freddo in una giornata molto calda?