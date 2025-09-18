Sleepaway Camp ritorna: Kenan Thompson alla produzione, il regista originale torna al timone

Uno dei film horror più iconici degli anni '80 sta risorgendo dalla tomba. Deadline riporta che la star del Saturday Night Live Kenan Thompson sta guidando un nuovo remake di Sleepaway Camp insieme al partner di produzione Johnny Ryan.

Certo, la parola "remake" potrebbe rendere diffidenti alcuni fan. Ma questa volta, il progetto ha una svolta rassicurante: Robert Hiltzik, sceneggiatore e regista del film originale, si occuperà ancora una volta sia della sceneggiatura che della regia. Hiltzik dice di aver messo in campo innumerevoli offerte nel corso degli anni, ma ha deliberatamente aspettato quello che chiama "l'accordo giusto", uno che gli permettesse di mantenere il controllo creativo.

"Sono entusiasta e onorato di lavorare con AFA al reinventato Sleepaway Camp. Anche se sono stato contattato da diverse società per quanto riguarda il remake, solo l'AFA ha condiviso la mia visione ed è entusiasta di avermi al timone del film, preservando così l'integrità del film originale per i fan, oltre a presentare Sleepaway Camp a una nuova generazione. Preparatevi per un nuovo membro della famiglia Sleepaway Camp", ha detto Hiltzik a Deadline.

Il cult del 1983 ha reso Felissa Rose un'icona dell'horror e segue la timida adolescente Angela, che viene mandata a Camp Arawak, una vacanza estiva che si trasforma rapidamente in un incubo intriso di sangue. Le date di casting e di uscita del remake non sono state annunciate, ma i fan dell'horror sperano già in un omaggio brutale e sanguinoso a uno degli slasher più amati degli anni '80.

Vi ricordate di Sleepaway Camp e siete entusiasti del suo ritorno?