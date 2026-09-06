Sleeping Dogs 2 potrebbe accadere ma "servirebbe un po' di allineamento planetario"

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Nonostante il gioco sia stato lanciato nel 2012 e praticamente non abbia mai portato a molto altro, dedichiamo molto tempo a parlare di Sleeping Dogs. Questo è dovuto in parte ai piani per un adattamento cinematografico con Simu Liu, ma anche perché il gioco ha finito per attirare l'attenzione di molti fan che ci hanno giocato o della più recente Definitive Edition.

Ma questo interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di più significativo? Esiste un mondo in cui si potrebbe creare un Sleeping Dogs 2? In una recente intervista con FRVR, Alastair Cornish, un designer ex sviluppatore United Front, ha detto che potrebbe succedere ma che i pezzi dovrebbero davvero andare al loro posto.

"Mai dire mai mai nello sviluppo di giochi. Quindi no, penso che potrebbe succedere, ma servirebbe un po' di allineamento planetario, giusto? Servirebbero persone davvero appassionate con molte corde diverse nel loro arco, molto precise su dove spendere, molto intelligenti su dove spendere, davvero oneste con se stesse su cosa funziona su cosa funziona su ciò che non funziona."

Parlando di come Sleeping Dogs 2 potesse essere assemblato fondamentalmente, Cornish ha concluso con: "A volte i giochi open world, perché sono anche solo un gioco open world? Ci sono giochi che sembrano avere troppe attività standardizzate, troppi collezionisti e hanno creato un mondo gonfio per averne un mondo gonfio. Penso che ora abbiamo superato questo. "Penso che ora ci siano mondi più concentrati. Penso che per fortuna tutta la questione di inseguire la mappa più grande sia morta."

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