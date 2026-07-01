Slitherine ha acquisito i diritti su Blood Bowl da Nacon, nuovo gioco che sarà svelato questo mese

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Nacon è in acque molto difficili da tempo, poiché l'editore francese ha recentemente presentato istanza di insolvenza, lasciando molti a chiedersi come questo influenzerà i suoi sviluppatori e i progetti pianificati. Non passò molto tempo dopo che lo sviluppatore Spiders fu chiuso, e ora sembra che siano in corso sforzi per vendere alcune delle sue principali proprietà intellettuali.

In un comunicato stampa, si scopre che Slitherine è intervenuta e ha acquisito la licenza e i diritti di pubblicazione, e persino l'intero catalogo del franchise Blood Bowl. La serie è una versione simile al football americano dell'universo di Warhammer, dove vediamo Orki e altre fazioni della parte medievale di Warhammer competere in partite intense e violente alla ricerca di (coraggio) e gloria.

Nell'annuncio, Slitherine promette che continuerà a "collaborare strettamente" con lo sviluppatore Cyanide Studio, il che significa che il team dietro i giochi Blood Bowl esistenti continuerà a fare future iterazioni, solo che ora un nuovo editore sta finanziando e distribuendo il titolo.

Questo avviene mentre Slitherine cerca di evolversi ed espandere la sua gamma di progetti e titoli Warhammer, in particolare nelle categorie strategia e tattica. Ci è stato detto che le informazioni sul prossimo titolo del Blood Bowl saranno condivise più avanti questo mese, come parte dello Slitherine Next Event, che si terrà il 22 luglio alle 17:00 BST/18:00 CEST.