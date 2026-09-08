Slow Horses - Stagione 6

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Anche se ci sono molte ottime serie televisive su Apple TV, credo fermamente che l'opzione più costantemente forte sia il dramma di spionaggio Slow Horses. Abbiamo già ricevuto cinque stagioni brillanti ed è proprio questo livello di coerenza, unito alla frequenza delle nuove stagioni (tipicamente una stagione all'anno), che rende Slow Horses un evento così ammirevole e atteso ogni autunno per la piattaforma di streaming. Con l'arrivo del momento per di più, la domanda ora si sposta naturalmente su se Slow Horses sia tornata in forma o se la serie stia iniziando a mostrare segni di stanchezza.

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Lasciate che sbaciate subito qualsiasi dubbio potreste avere dicendo che questa potrebbe essere la migliore stagione di Slow Horses fino ad oggi. La sesta stagione, basata sui romanzi Joe Country e Slough House di Mick Herron, offre tutto ciò che si può desiderare da una stagione televisiva di sei episodi. Ci sono rivelazioni scioccanti, tradimenti mozzafiato, morti strazianti, intrighi e misteri intricati, interpretazioni di qualità, un ritmo veloce ma equilibrato, umorismo leggero e arguto, e anche fili emotivi in esplorazione. È davvero il pacchetto completo.

Per farla breve, l'idea di questa stagione è che i Slow Horses siano prese di mira da assassini per un motivo che non comprendono. I tipi cadono come mosche, e spetta agli agenti di Slough House scoprire la verità, come si collega ai pezzi grossi dell'MI5, il tutto evitando un destino macabro tutto loro. Per molti versi, se questa è la tua sesta avventura con la banda, l'ambientazione ti sembrerà familiare ma anche questo è un punto di forza, perché significa che si perde poco tempo nello sviluppo e nella preparazione dei personaggi. È subito nell'azione fin dal primo minuto, e se non sei aggiornato con la narrazione generale e le connessioni tra i personaggi, la Stagione 6 ti lascia indietro. Questa è una stagione televisiva pensata per i fan che la seguono da anni, non solo per spettatori occasionali in cerca di qualcosa da vedere per una serata.

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Così come accade, nella Stagione 6 c'è una grande ricompensa. I fili narrati esplorati nelle stagioni precedenti finalmente chiudono il cerchio e portano a conclusioni che ti sorprenderanno e ti sconvolgerebbero un po'. Tutto questo mentre viene messo in atto anche il tipico anticipo della trama per eventi futuri, lasciando aperta anche la porta a conclusioni narrative future e di vasta portata. Slow Horses è sempre stata una partita a scacchi dal punto di vista della trama, e in questo round di episodi una partita si conclude con perdite in molte svolte diverse.

Naturalmente, tutto ciò si aggiunge alle interpretazioni di alto livello del cast di ritorno, dove Gary Oldman continua a brillare nei panni di Jackson Lamb, Jack Lowden sboccia come River Cartwright, Kristin Scott Thomas si distingue come Diana Taverner, e altre star di supporto impressionano, non ultimi Christopher Chung, Saskia Reeves, Aimee-Ffion Edwards, Tom Edwards e Hugo Weaving. Il cast conosce i propri ruoli a fondo e, sebbene si possa dire che il cast corale ampio faccia perdere parte dello sviluppo complesso dei personaggi questa volta, è anche una perdita di questa stagione più esplosiva e ricca di azione che scambia un dramma di spionaggio oscuro e arguto con un'azione più frenetica alla James Bond.

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Quindi, tornando al mio punto originale: No, non c'è ancora stanchezza quando si tratta di Slow Horses. Questa serie è il dono che continua a dare. La durata breve, gli archetipi e le interpretazioni meravigliose dei personaggi, le narrazioni avvincenti, la costante spinta a far avanzare la storia più ampia in modi significativi, questa serie ha ancora molto da fare. E se il finale della Stagione 6 è un indizio, la Stagione 7 potrebbe ancora essere quella con gli sviluppi più rivoluzionari, un boccone molto atteso da masticare per il prossimo anno mentre aspettiamo un altro round indubbiamente fantastico di episodi.

Sul serio, se non l'hai già fatto, guarda Slow Horses. Non rimarrai deluso.