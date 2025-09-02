Smart sta lavorando a una nuova city car completamente elettrica a due posti

HQ

Smart Le auto una volta cercavano di rivoluzionare la vita in città offrendo un modello piccolo che potesse facilmente navigare nelle strette strade cittadine pur essendo efficiente ed economico. Sebbene ci siano molte Smart auto in circolazione, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che un nuovo modello ha fatto il suo debutto, ma questo cambierà in futuro.

Smart ha rivelato che sta lavorando a una nuovissima city a due posti, che sarà in realtà un modello completamente elettrico. Sarà conosciuta come Smart #2 e cercherà di far progredire il segmento ultracompatto dell'azienda combinando "soluzioni tecnologiche consapevoli mentre evolve le qualità fondamentali dell'icona originale della smart fortwo".

Parlando di questo annuncio, il CEO diSmart Europe Dirk Adelmann ha spiegato: "La smart #2 darà forma a una nuova era di automobilità urbana individuale, soprattutto nelle classiche città intelligenti come Roma o Parigi. La decisione arriva al momento giusto, poiché beneficiamo dei rispettivi punti di forza dei nostri principali azionisti Mercedes-Benz e Geely e godiamo di un forte sostegno da parte di nuovi investitori, insieme al successo del lancio sul mercato della smart #5. La nuova smart #2 diventerà un'aggiunta unica ma autentica al nostro portafoglio di prodotti completamente elettrici di smart in Europa".

La premiere di Smart #2 è prevista per la fine del 2026 e sarà prodotta in Cina con il modello attualmente nella sua fase finale di progettazione e sviluppo. Questo veicolo sarà anche un nuovo capitolo per l'azienda che sta cercando di "riportare l'icona della mobilità urbana".

