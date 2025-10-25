Smiling Friends Il co-creatore dice che potrebbe vedere la fine dello show con i fan che lo odiano

Portando uno schiaffo in faccia color arcobaleno e che placa l'ADHD alla programmazione dei cartoni animati, Smiling Friends è stato il discorso della città sin dal suo debutto su Adult Swim. Combinando un senso dell'umorismo davvero unico con il lavoro vocale dei co-creatori Zach Hadel e Michael Cusack affinato da anni di lavoro su YouTube, ha rapidamente catturato un vasto pubblico, ma anche se più fan si accumulano nello show, il mantra di Hadel e Cusack rimane lo stesso.

"Sarei un fottuto bugiardo [se dicessi che non ho ascoltato i fan]," Hadel ha detto a Variety in una recente intervista. "Sia io che Michael veniamo da YouTube, quindi sono cresciuto mettendo le mie cose là fuori crude... Ho un metodo in cui leggo il più possibile per 48 ore su un episodio fino a quando non ho visto praticamente ogni ripresa che qualcuno può avere. Ma non siamo mai, mai, mai entrati in una stanza degli sceneggiatori e ci siamo detti: 'Beh, i fan hanno detto questo, quindi dovremmo fare questo'. "

"Siamo un po' testardi in un modo in cui diciamo, 'No, sappiamo cosa c'è di buono nel nostro show'. Ma se leggi un commento di tanto in tanto e ti colpisce in profondità, di solito è qualcosa con cui sei inconsciamente d'accordo. Quindi è bene leggere per avere un feedback. Ma spesso leggiamo qualcosa e diciamo 'No'. "

È chiaro da entrambi i commenti che i creatori non hanno intenzione di aderire a ciò che i fan vogliono. Hadel ha anche detto che gli andrebbe bene che lo show finisse in un punto in cui lo amava, ma i fan non lo hanno fatto. "Potevo davvero vedere lo show finire con noi che lo amiamo e la gente che lo odia. Non sto dicendo che accadrà, ma sto solo dicendo che per me andrebbe bene. Questo è divertente per me. È meglio che fare fan service. Faremo tutto ciò che troveremo divertente", ha detto.

PoichéSmiling Friends le stagioni 4 e 5 sono state confermate e la stagione 3 è attualmente in onda, dubitiamo che vedremo lo spettacolo concludersi presto.