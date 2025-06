Smiling Friends La stagione 3 andrà in onda questo autunno

Smiling Friends non andrà da nessuna parte presto, a quanto pare. La strana serie animata di successo vedrà la sua terza stagione andare in onda questo autunno su Adult Swim, con una quarta e una quinta stagione confermate in lavorazione.

Andato in onda per la prima volta nel gennaio 2022, Smiling Friends segue Pim, Charlie, Alan, Gleb e Mr Boss mentre lavorano in un ente di beneficenza che mira ad aiutare le persone a rimettere il sorriso sui loro volti. Se hai visto un episodio dello show, sapresti che la sua trama raramente rimane così semplice. Lo spettacolo ha trovato un pubblico con i fan in cerca di umorismo strano e stranezza coerente.

Adult Swim ha annunciato la finestra di uscita per la stagione 3 e lo show che continuerà fino alla sua quinta stagione sui social media, dove uno dei suoi creatori, Zach Hadel, ha risposto con quanto segue:

"[Michael Cusack] e io abbiamo deciso molto presto che non volevamo che lo show rimanesse oltre il suo benvenuto o diventasse stantio, e abbiamo intenzione di attenerci a questo. Non so per quanto tempo andremo avanti, ma sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo creato e sono entusiasta che tutti vedano cosa c'è in serbo per questa stagione".

Se la terza stagione andrà in onda questo autunno, probabilmente avremo presto una data di uscita definitiva.