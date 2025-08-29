Smiling Friends La stagione 3 debutterà il 5 ottobre

La serie comica irriverente ed eclettica Smiling Friends torna il 5 ottobre al nuoto per adulti.

La serie, che segue gli operatori di beneficenza Charlie e Pim mentre cercano di far sorridere le persone, è andata in onda originariamente nel 2022. Una seconda stagione è arrivata l'anno scorso e, poiché lo spettacolo continua a crescere la sua presenza soprattutto online, non ha sorpreso nessuno quando è stata rivelata la stagione 3.

Mentre il 5 ottobre è la data ufficiale della premiere, coloro che non hanno accesso al nuoto per adulti aspetteranno fino al giorno successivo per recuperare il ritardo su HBO Max. Finora non è chiaro quale stravagante direzione prenderanno i personaggi nella terza stagione, ma poiché Smiling Friends è più un'antologia che uno spettacolo con una trama lineare, le possibilità sono quasi infinite.