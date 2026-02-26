Smiling Friends per concludere dopo la Stagione 3, nonostante le Stagioni 4 e 5 siano state confermate

Immagino che nessuno sorriderà più. Dopo tre stagioni di risate,Smiling Friends i creatori Zach Hadel e Michael Cusack hanno annunciato che concluderanno la serie. Questo arriva dopo la conferma che avremmo avuto almeno altre due stagioni dalla rete Smiling Friends ' Adult Swim.

Hadel e Cusack avevano detto più volte che volevano mantenere lo show solo finché fossero interessati a essa. In un video di 6 minuti pubblicato sui social media di Adult Swim, è stato rivelato che la serie sta per concludere dopo la terza stagione. Ci saranno altri due episodi in arrivo intorno ad aprile, ma è stato confermato che non è un sketch o uno scherzo, e che Smiling Friends è davvero finita.

Hadel e Cusack dicono di essere orgogliosi di ciò che hanno realizzato con la serie, ma sono diventati esausti dopo anni di lavoro. Poiché sembrano creatori che preferirebbero chiudere una serie piuttosto che vederla declinare, capiamo perché Smiling Friends stia incontrando una fine prematura.