Smiling Friends Stagione 3

A volte, Smiling Friends non sembra una serie che dovrebbe essere reale. Non è esagerato o qualcosa del genere, ma non riesci proprio a immaginare una lista di uomini e ragazze normali in giacca e cravatta che annuiscono a un uomo talpa con un pene presumibilmente orribile e dicono "sì, pensiamo che sia un ottimo abbinamento per la nostra rete." È proprio quello che è successo, però. e continua a succedere mentre questo show viene costantemente rinnovato.

Smiling Friends La terza stagione riprende subito con la nostra banda di operatori di beneficenza. Non avendo una vera trama principale da seguire, siamo liberi di seguire Pim, Charlie, Glep, Alan e Mr. Boss mentre cercano di far sorridere di nuovo personaggi più stravaganti e abbattuti. Se hai visto la serie, saprai che pochissimi episodi ruotano davvero attorno alla giornata lavorativa di Pim e Charlie, con la maggior parte che fa deviazioni piuttosto pesanti in mondi e scenari ridicoli e introduce personaggi selvaggi.

È per lo più un torto descrivere Smiling Friends come strano, o strano, o qualcosa del genere. Quelle parole sicuramente si adattano, ma lo show stesso è dedicato a evitare così tante etichette che descriverlo così sembra solo che non si capisca davvero. Non che ci sia un grande messaggio da capire, in realtà, più che qualsiasi tentativo di definire completamente qualche parola che incarna Smiling Friends è come cercare di bere un oceano con una cannuccia. È inutile.

La terza stagione presenta una differenza evidente rispetto alle stagioni precedenti Smiling Friends. La qualità dell'animazione è migliore, mostrando quello che sembra un budget aumentato che i creatori hanno utilizzato per un effetto brillante. Smiling Friends La terza stagione appare un po' rifinita rispetto alle stagioni precedenti, ma questo non rovina l'effetto complessivo della serie. Non rovina la sua reputazione come successo underground, anche se ora è uno dei cartoni animati più popolari di Adult Swim. Invece, l'animazione migliore offre più creatività in molte sequenze, portando a risate più intense, come quando la canzone di Pim viene brutalmente interrotta da un colpo alla testa da parte di Mr. Frog.

C'è una passione innegabile in Smiling Friends che è difficile non apprezzare. Anche se alcuni episodi erano un po' carenti di risate, sono rimasto affascinato da quanto sia dedicato ogni animatore, sceneggiatore e doppiatore nel rendere questa serie ciò che desiderano. Dalle Easter egg nascoste nei fotogrammi ai dialoghi abbastanza prolissosi da sembrare una vera conversazione avuta con un amico o un collega di lavoro. Tutto questo si fonde magnificamente in un modo che spero Smiling Friends possa tenere il passo mentre si avvicina alla quarta e quinta stagione. Se così non fosse, sembra improbabile che finirà come Rick & Morty, che ha avuto alcune stagioni dimenticabili, dimostrando chiaramente che la creatività aveva perso la passione. Dalle interviste con i creatori Zach Hadel e Michael Cusack, sembra che siano disposti a lasciar andare la serie una volta terminata, o a cambiare direzione a seconda di ciò che trovano divertente.

C'è qualcosa di molto rispettabile nell'approccio di Hadel e Cusack a Smiling Friends. Non cercano di attrarre un pubblico più ampio anche se lo hanno fatto, ma stanno semplicemente creando lo show che vorrebbero vedere. Molti creatori lo dicono oggi, ma pochi ti fanno credere come fa Smiling Friends. Speriamo che la qualità continui, e anche se alcuni episodi non ci fanno gridare, c'è sempre speranza per il prossimo.

