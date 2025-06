Smite 2 Sviluppatore colpito da ancora più licenziamenti, questa volta con l'uscita dei dirigenti dallo studio

HQ

La scommessa che Hi-Rez Studios e Titan Forge hanno fatto di abbandonare le future aggiunte di contenuti per Smite e di impegnarsi completamente in Smite 2 non ha ancora dato i suoi frutti. Una recente serie di modifiche e decisioni ha visto l'editore affrontare ogni sorta di problemi, tanto che recentemente ha interrotto la produzione di una manciata di altri giochi, ha chiuso i rispettivi studi e team e ha dirottato tutta l'attenzione sul rendere l'allora grezzo Smite 2 il gioco che era stato promesso originariamente.

Questa scelta ha portato a molti sviluppatori licenziati di recente, poiché i fan lottano tra continuare a giocare all'originaleSmite di lunga data, che ora non ha futuro, e passare al sequel in cui devono effettivamente ricominciare da zero. Chiaramente questa scelta non è stata così in bianco e nero come Hi-Rez si aspettava, dato che ora sono arrivati ancora più licenziamenti in studio.

Come è stato confermato dal produttore esecutivo Alex Cantatore in un post su Reddit, si nota che molti dei dirigenti dello studio sono stati licenziati e che ora sta guidando il team di sviluppo a Titan Forge.

"Sfortunatamente, ci sono stati una manciata di licenziamenti in posizioni dirigenziali solo giovedì scorso.

"[L'ex presidente Stewart Chisholm] sta lasciando Hi-Rez come parte di questo. Anche [l'ex produttore esecutivo Travis Brown] e [il membro senior dello staff "Radar"] sono stati colpiti, così come due persone del senior management del lato Rally Here dell'azienda. Sono molto triste di perderli tutti.

"Essenzialmente, la logica del consiglio di amministrazione era che l'azienda aveva un gran numero di dirigenti senior in relazione alle nostre dimensioni attuali.

"Questo non influisce sulla nostra missione principale, o su qualsiasi altra persona che lavora direttamente su Smite 2. Continueremo a concentrare i nostri sforzi sul miglioramento del gioco base e dell'esperienza dei nuovi giocatori, aggiungendo al contempo altre divinità al nostro attuale ritmo di una settimana ogni due settimane.

"Ora sarò al comando di Titan Forge e Travis e Radar mi mancheranno molto.

"Ho fatto la chiamata per non fare una grande dichiarazione su questo. Forse non è stata la scelta giusta, dato che la notizia era in qualche modo destinata a trapelare, ma ho pensato che Travis, Radar o Stew avrebbero dovuto essere autorizzati a fare la loro dichiarazione, se lo avessero voluto, dato che così poche persone erano state colpite".

Non è chiaro cosa significhi questo per il futuro di Hi-Rez Studios, Titan Forge e Smite 2, ma questo è ora il secondo round di licenziamenti che interessano il team in appena tre mesi, oltre a vedere uno dei suoi sviluppatori più decorati e veterani andarsene relativamente di recente.