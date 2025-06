Smoke: Stagione 1

Devo dare credito a Apple TV+ per aver costantemente cercato di offrire ai suoi abbonati racconti unici e freschi basati su storie provenienti da tutto il mondo. Ma a volte non mi convincono del tutto. Questo è il campo in cui mi trovo con Smoke, l'ultimo dramma poliziesco che segue un investigatore di incendi dolosi e un detective della polizia che si uniscono per dare la caccia a due piromani seriali che causano scompiglio in una circoscrizione locale.

Sulla carta, Smoke è una premessa di trama piuttosto impeccabile anche se sicura. È un dramma poliziesco molto tradizionale, in cui seguiamo una storia che diventa sempre più intricata man mano che indizi e dettagli spostano l'attenzione e rendono ancora più difficile individuare il chiaro colpevole. Il problema è che Smoke dissipa la propria nuvola di Smoke - se volete - molto presto, lasciando che la storia diventi invece un inseguimento al gatto e al topo in cui vediamo come e quando gli investigatori raggiungeranno coloro che appiccano gli incendi in primo luogo. L'elemento di mistero spesso legato a questo tipo di progetti viene distrutto all'inizio, e ciò che rimane è una storia che sembra mancare qualcosa lungo la strada, qualcosa che alla fine fa il suo arrivo, ma proprio all'ultimo secondo, quando è già troppo tardi. Sono particolarmente oscuro per evitare di addentrarmi nel territorio degli spoiler, ma dopo solo un paio di episodi capirete cosa intendo riguardo a questo show che rovina la sorpresa un po' troppo presto.

Vale la pena dire che non è affatto una brutta trama o struttura narrativa, manca solo un po' di finezza e cura, e forse avrebbe potuto fare con qualche colpo di scena in più prima di alzare il sipario sul momento shock che definisce davvero questa stagione, almeno. Ora, certo, ci sono due storie che si intersecano in Smoke, ed è solo una che è influenzata da questa decisione importante (è la storia più grande però...). L'altro spicca ed è la parte migliore di questo spettacolo con un buon margine.

Sto parlando del caso secondario di piromane, che ruota attorno a Freddy Fasano di Ntare Guma Mbaho Mwine. Ora, di nuovo, Smoke salta la pistola e praticamente rovina il fatto che Freddy sia un piromane seriale al primo minuto, ma va bene questa volta perché questa storia si concentra sulla sua motivazione e sul perché invece fa quello che fa. È un affascinante viaggio nella psiche di un uomo danneggiato ed emotivamente compromesso e la performance di Mwine è la luce splendente assoluta di Smoke. Offre una performance scomoda, cruda, conflittuale e difficile da elaborare che ti farà temere e compatire Freddy allo stesso tempo. È uno sforzo brillante che eclissa il resto del cast, tra cui le star principali Taron Egerton nei panni dell'investigatore di incendi dolosi Dave Gudson e Jurnee Smollett nei panni della detective della polizia Michelle Calderone.

Questo duo non è povero di ciò che si prefigge di ottenere, ma non comanda mai una scena nello stesso modo in cui lo fanno altre star di supporto. Egerton, in particolare, offre una performance insolita e irregolare in cui combina un accento ondulato e oscuro con una personalità difficile da definire. Dave Gudson come personaggio non sembra mai autentico, e anche se questo potrebbe essere il punto in un certo senso, come spettatore sei spesso confuso. Forse è una buona cosa che ci siano anche interpretazioni di individui come Mwine, Rafe Spall, John Leguizamo e Greg Kinnear, in quanto rendono l'insieme più credibile.

Qui viene preservata lApple TV+ 'eccellente qualità tipica delle riprese e della produzione, con un grande uso di set e angoli di ripresa. Tuttavia, c'è anche uno strano filtro visivo che viene applicato per la maggior parte del tempo che conferisce a Smoke uno strano colore sbiadito che indebolisce gran parte della personalità. È un po' brutto, il che è una cosa abbastanza sorprendente da dire su una produzione Apple.

Quindi, tutto sommato, scoprirai che Smoke è un po' più incostante rispetto ai progetti Apple TV+ tradizionali. Non è uno spettacolo drammatico completamente scadente, semplicemente non è all'altezza degli standard tipici che ci aspettiamo dal servizio di streaming, e ciò è dovuto a una moltitudine di motivi, che si tratti di interpretazioni, sviluppo e direzione della trama e persino dell'estetica visiva. Smoke è una serie TV accettabile in un mare di quelle solitamente fantastiche o eccellenti sullo streamer.