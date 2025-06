Snap and Grab è un'elegante avventura rompicapo di furto

Nonostante le rapine e i furti siano universalmente disapprovati, tendiamo a sostenere i truffatori in molte opere fittizie. Una delle anteprime mondiali alla vetrina Day of the Devs si basa ulteriormente su questo, poiché Snap and Grab No Goblin dello sviluppatore è tutto incentrato sulla pianificazione della rapina finale.

In questo gioco, giochi nei panni di un'elegante fotografa che viaggia in molti luoghi ed eventi lussuosi e procede a utilizzare la sua fotocamera per scattare foto di elementi chiave che sono degni di essere restituiti alla tua squadra per garantire che la loro rapina proceda senza intoppi e senza sorprese. Ciò potrebbe includere mettere in evidenza gli oggetti costosi che vale la pena prendere, ma anche alcune delle insidie da evitare come le guardie di sicurezza o alcuni dei trucchi che possono essere impiegati per distrarre gli occhi indiscreti. Inutile dire che sembra che ci siano diversi modi per fare i tuoi affari in questa avventura puzzle.

Al momento non è menzionata alcuna data di uscita per Snap and Grab, ma se questo concetto unico ti piace, puoi dare un'occhiata a un sacco di immagini del gioco qui sotto.