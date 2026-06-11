Snapchat aggiunge nuove restrizioni sui contenuti per i giovani

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Snapchat sta aggiungendo nuove restrizioni sul controllo dei contenuti. Ora, gli utenti tra i 13 e i 15 anni potranno condividere i post Spotlight solo con le persone che seguono a loro volta, come riportato da Tech Crunch.

Snapchat ha dichiarato che gli utenti sotto i 16 anni avranno un profilo separato per mostrare Storie e post Spotlight agli amici che seguono a loro volta. I contenuti per questi utenti non mostreranno metriche (come il numero di preferiti) che creino pressione per aumentare il coinvolgimento.

Gli utenti dai 16 ai 18 anni possono comunque condividere pubblicamente i post Spotlight, ma i loro post saranno limitati ad amici, follower e utenti con cui condividono amici comuni.

Come bonus aggiuntivo, i genitori possono vedere quanto tempo i loro figli hanno dedicato a parti della piattaforma, come Stories e Spotlight, tramite il Family Center.

Attualmente l'azienda impedisce agli sconosciuti di inviare richieste di amicizia o messaggi agli adolescenti. L'app mostra un messaggio di avviso agli utenti adolescenti se iniziano una chat con uno sconosciuto e limita anche il tipo di contenuti che gli adolescenti possono vedere sulla piattaforma.