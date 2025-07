SNES vs Mega Drive: i giochi che hanno deciso la guerra delle console

HQ

All'inizio degli anni '90, la prima vera grande guerra delle console nella storia dei videogiochi infuriava quando Mega Drive e Super Nintendo si trovavano fianco a fianco, con ogni produttore di console che sfornava classici mostruosi mentre gli sviluppatori di terze parti eccellevano. I giochi multiformato non erano come oggi, e spesso c'erano enormi differenze tra una versione Mega Drive e una versione Super Nintendo dello stesso gioco. In effetti, non dovevano nemmeno essere lo stesso gioco, anche se sono stati rilasciati nello stesso momento e avevano lo stesso titolo.

Il Mega Drive è stato in testa per molto tempo, ma il Super Nintendo stava costantemente recuperando terreno e alla fine quest'ultimo è diventato il formato più venduto e la maggior parte direbbe che Nintendo alla fine ha vinto la guerra a 16 bit. Fino alla fine, tuttavia, sono arrivati giochi che hanno contribuito a definire l'epoca in cui a volte sono stati Mega Drive e Super Nintendo a vincere. Basta divagare. Ecco i titoli che non solo hanno venduto console, ma hanno anche contribuito a vincere la prima grande guerra delle console.

Mascotte Wars Mario (SNES) vs Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

Le mascotte erano considerate essenziali in quell'epoca e Sega aveva sperimentato artisti del calibro di Alex Kidd e Wonder Bow. Ma è stato con Sonic che tutti i pezzi sono andati al loro posto. Sonic the Hedgehog è stato brillante e Sonic the Hedgehog 2 è stato un capolavoro assoluto. Mario, d'altra parte, ha avuto un'era del Super Nintendo piuttosto debole. Certo, Super Mario World batte la maggior parte delle cose, ma il remake di All-Stars non è stato all'altezza e Super Mario World 2: Yoshi's Island sembrava più uno spin-off. Quando Sega ha anche accumulato Sonic the Hedgehog 3 e l'unico Sonic & Knuckles, non ha aiutato il fatto che Nintendo avesse Mario Paint e Super Mario Kart.

Vincitore: Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

The Action Adventure War The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES) vs Soleil (Mega Drive)

Nintendo ha caricato presto The Legend of Zelda: A Link to the Past e possiamo davvero concludere questa categoria qui. È forse il miglior gioco della serie di Zelda, e anche se Sega ha messo insieme il tristemente sottovalutato Soleil (e altrettanto sottovalutato Landstalker), non c'è dubbio su chi abbia vinto questa battaglia.

Vincitore: The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo)

La guerra dei combattimenti Street Fighter II (SNES) vs Mortal Kombat (Mega Drive)

Il Mega Drive era dotato di un controller che aveva lo stesso numero di pulsanti del NES (quattro), mentre il Super Nintendo aveva un controller a otto pulsanti. Questo ha dato a Nintendo un enorme vantaggio nei combattimenti e in seguito ha costretto Sega a rilasciare un nuovo controller con più pulsanti. Capcom ha capitalizzato su questo quando ha rilasciato Street Fighter II per Super Nintendo, e in un colpo solo ha reso gigantesco il genere picchiaduro. Sega non ha avuto una buona risposta fino all'uscita di Street Fighter II: Special Champion Edition (che non era ancora migliore del Super Nintendo), ma il gioco di più alto profilo e acclamato è stato Mortal Kombat, che ha mantenuto tutti i suoi attacchi di Fatality e il sangue, mentre la maggior parte di esso è stata censurata per il Super Nintendo. Ma... Ancora una volta una semplice categoria.

Vincitore: Street Fighter II (Super Nintendo)

La guerra dei giochi di ruolo Final Fantasy VI (SNES) vs Phantasy Star IV (Mega Drive)

I fan dei giochi di ruolo si sono riversati su Super Nintendo, dove Enix e Square erano impegnati con Dragon Quest, Final Fantasy, Chrono Trigger e Secret of Mana. Il migliore di tutti, tuttavia, è stato Final Fantasy VI (che non è mai stato rilasciato in Europa, ma è stato giocato tramite importazioni e soluzioni pirata). Sega aveva Phantasy Star IV, uno dei giochi di ruolo fantascientifici più potenti dell'era a 16 bit, ma sfortunatamente non è abbastanza.

Vincitore: Final Fantasy VI (Super Nintendo)

La guerra delle corse arcade F-Zero (SNES) vs Road Rash II (Mega Drive)

F-Zero ci ha incantato alla premiere del Super Nintendo. È stato davvero uno di quei giochi che ha dimostrato che eravamo appena entrati in una nuova generazione e quindi abbiamo avuto modo di giocare a qualcosa che non avevamo mai visto prima con effetti spettacolari in modalità 7. Sega, tuttavia, aveva Road Rash II che mescolava corse con brutale violenza motociclistica e una colonna sonora che faceva battere più forte il cuore degli anni '90. F-Zero vince, ovviamente, ma non con un margine così ampio come si potrebbe pensare.

Vincitore: F-Zero (Super Nintendo)

La guerra degli sparatutto UN Squadron (SNES) vs Thunder Force IV (Mega Drive)

Il Super Nintendo era afflitto da un processore più lento, il che significava che i giochi molto caotici spesso soffrivano di enormi rallentamenti. Stiamo parlando di una completa ultrarapidità. Gli sparatutto sono un genere caotico e, nonostante i grandi giochi come UN Squadron, Sega ha ridotto questa categoria a una scienza. Di tutti i bei giochi rilasciati, Thunder Force IV è stato probabilmente il migliore, che oltre al gameplay brillante era così bello che la gente non poteva credere ai propri occhi.

Vincitore: Thunder Force IV (Mega Drive)

La guerra dello sport International Superstar Soccer (SNES) vs NHL 94 (Mega Drive)

Per molto tempo Sega è stata totalmente dominante nei giochi sportivi. Il processore della console forniva quel flusso che era così cruciale e rendeva i giochi del formato semplicemente migliori. Inoltre, la stessa Sega ha realizzato molti giochi, mentre Nintendo ne ha realizzati solo alcuni, quindi erano anche più numerosi. Ma il migliore è stato NHL 94 per il Mega Drive, e anche se la scena sportiva si è conclusa sul Super Nintendo con il brillante International Superstar Soccer di Konami, Sega ha vinto questa categoria e ha affascinato gli appassionati di sport.

Vincitore: NHL 94 (Mega Drive)

La guerra del gioco su licenza Batman Returns (SNES) vs Aladdin (Mega Drive)

I giochi su licenza cinematografica erano generalmente qualcosa che la gente sbuffava a quei tempi. Ma non quando includeva i supereroi e la Disney. Al contrario, c'erano molti bei giochi, con la stessa Sega che realizzava molti dei migliori titoli Disney. Il miglior gioco su licenza per Super Nintendo è il blockbuster ispirato a Final Fight Batman Returns, mentre la versione Mega Drive di Aladdin è un gioco completamente diverso dal Super Nintendo e così bello che non è stato dimenticato fino ad oggi.

Vincitore: Aladdin (Mega Drive)

La guerra dei puzzle Lemmings (SNES) contro la macchina dei fagioli cattivi del Dr. Robotnik (Mega Drive)

In quest'epoca, si è quasi sempre dato per scontato che i puzzle game fossero portatili e coinvolgessero cloni di Tetris. Ma... Non deve essere così, e con Lemmings abbiamo ottenuto un gioco che sicuramente apparteneva alle console e offriva qualcosa di veramente nuovo. Grazie al design del controller, i controlli erano buoni e il processore lento aiutava effettivamente in situazioni di pressione. Il clone di Puyo Dr Robotnik's Mean Bean Machine è certamente un ottimo gioco... ma congratulazioni Nintendo.

Vincitore: Lemmings (Super Nintendo)

La guerra picchiaduro Combattimento finale (SNES) vs Streets of Rage 2 (Mega Drive)

Capcom ha consegnato la grandezza nella categoria dei combattimenti a Super Nintendo. Ma per far funzionare Final Fight, hanno dovuto sacrificare delle cose. Il personaggio di Guy è stato cacciato e la modalità cooperativa non era più un'opzione. Un gioco ancora magistrale, ma tutto ciò che riguardava cose arcade era per lo più dominato da Sega e i picchiaduro non erano diversi. Streets of Rage 2 è uno dei migliori giochi del genere di sempre e ha spinto pigramente tutto ciò che il Super Nintendo aveva.

Vincitore: Streets of Rage 2 (Mega Drive)

La guerra 3D Star Wing (SNES) vs Virtua Racing (Mega Drive)

È facile pensare ai giochi da tavolo pancake quando si parla della vita in 16 bit, ma il fatto è che sia Nintendo che Sega hanno rilasciato chip 3D che hanno permesso nuovi tipi di giochi. Nintendo ha avuto sempre il maggior successo, non solo con i giochi, ma anche con la commercializzazione del chip Super FX, che è stato visto come una sorta di miracolo. Grazie a questo, abbiamo ottenuto Star Wing. Per il Mega Drive avevamo il Sega Virtua Processor (SVP), ma è stato utilizzato solo in un gioco perché era molto costoso. Quest'ultimo era una bestia di chip, ma mentre è bello vedere Virtua Racing sul Mega Drive ed essere impressionato dalla sua fluidità, è un gioco inferiore a Star Wing, che era anche nuovo di zecca piuttosto che una conversione arcade.

Vincitore: Star Wing (Super Nintendo)

Guerre grafiche Donkey Kong Country (SNES) vs Vectorman (Mega Drive)

Nel 1994, Rare e Nintendo ci hanno fatto perdere la testa. Donkey Kong Country era surrealisticamente bello e faceva sembrare il Mega Drive obsoleto. Tuttavia, Sega. non aveva intenzione di accettarlo e l'anno successivo ha rilasciato Vectorman (sviluppato da BlueSky Software). E si è rivelato fare il lavoro di rendere il Mega Drive di nuovo caldo, ed è stato un enorme successo, ma... ovviamente, non è il paese di Donkey Kong.

Vincitore: Donkey Kong Country (Super Nintendo)

Wildcard Wars Super Metroid (SNES) vs Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja (Mega Drive)

Che cos'è questa categoria? Beh, ci sono due giochi che ho difficoltà a includere altrimenti, ma che dovevano essere inclusi perché erano così importanti. Super Metroid è ancora considerato una delle migliori avventure di Samus e ha contribuito notevolmente alla fondazione del concetto di metroidvania, e Shinobi III: Return of the Ninja Master è esattamente il tipo di gioco d'azione potente in cui Sega era così brava. Entrambi hanno anche un bell'aspetto. Quest'ultima è una delle mie preferite in assoluto, ma purtroppo, contro una Samus in gran forma, non è abbastanza.

Vincitore: Super Metroid (Super Nintendo)

Il punteggio finale è stato quindi 8-5 a favore del Super Nintendo, che si può dire abbia vinto la generazione. Sei d'accordo con la conclusione e con il vincitore delle diverse categorie?