SNK investe e sovvenziona un nuovo studio fondato dal veterano Katsuhiro Harada Tekken

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Recentemente è stato confermato che Katsuhiro Harada, noto per essere una delle figure più vocali ed esperte di Bandai Namco e per aver supervisionato la serie Tekken per decenni, avrebbe lasciato l'azienda giapponese. All'epoca non furono fornite informazioni sul futuro di Harada, ma ora sappiamo che il suo talento sarà destinato a trasferirsi altrove, mentre cerca di fondare un proprio sviluppatore.

Questo studio sarà conosciuto come VS Studio SNK, con le ultime tre lettere associate al fatto che SNK ha ufficialmente investito nell'azienda e sta cercando di sovvenzionarla nel portafoglio più ampio della compagnia.

Ci viene detto che lo studio avrà la sua sede a Tokyo e che l'obiettivo di VS Studio SNK è "collaborare nello sviluppo software per videogiochi per rafforzare ulteriormente le loro capacità di sviluppo."

Poiché questo annuncio è ancora molto recente, non sono state condivise notizie ufficiali riguardo ai tipi di giochi che VS Studio SNK svilupperà, ma Harada ha rilasciato una dichiarazione in un comunicato stampa, che spiega quanto segue.

"Siamo lieti di annunciare il lancio del nostro nuovo studio di sviluppo videogiochi, "VS Studio." La filosofia di VS Studio è "Oltre la tradizione, realizzato alla perfezione."

"Combineremo tecnologia, sensibilità e competenze di livello mondiale per perseguire il massimo.

Da un ambiente libero, aperto e spazioso, genereremo nuove idee e creeremo giochi memorabili. Abbiamo fondato questo studio per dare vita a questa visione.

"Il "VS" in VS Studio ha vari significati. Rappresenta le nostre radici in "Video Game Soft (VS Development Division)", lo spirito di "Versus" che sfida la tradizione e molti altri significati che simboleggiano innovazione e sfida, come "Visionary Standard", "Volition Shift" e "Vanguard Spirit".

"Avendo lavorato nello sviluppo di giochi da molti anni, ho costantemente riflettuto su come voglio trascorrere il mio tempo come sviluppatore e quale tipo di ambiente permetta agli sviluppatori di dare il meglio di sé. VS Studio è una risposta a questa domanda.

"Unendo tecnologia e conoscenza, e lavorando con colleghi appassionati, puntiamo a offrire le migliori esperienze di gioco agli utenti di tutto il mondo. VS Studio aspira a essere uno studio che continua ad affrontare tali sfide, e stiamo cercando nuovi membri nel team che condividano la nostra visione.

"Per favore, guarda con interesse al futuro di VS Studio."

Ora che questa notizia è stata diffusa, speriamo che non passi molto tempo prima di iniziare a scoprire cosa VS Studio SNK ha in programma. Con SNK e Harada coinvolti, una ragionevole ipotesi è che il genere dei picchiaduro diventerà un po' più affollato.