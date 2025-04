SNK ospiterà il mega campionato mondiale da 2,5 milioni di dollari Fatal Fury: City of the Wolves quest'anno

HQ

All'inizio di questa settimana, abbiamo avuto modo di dirvi tutto ciò che ne pensiamo di Fatal Fury: City of the Wolves, un nuovissimo gioco di combattimento di una serie che non ha sangue fresco da molto tempo. È chiaro che SNK ha piani molto audaci e grandi per il futuro di questo titolo, dato che la società ha ora annunciato un enorme torneo che si terrà negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

Nonostante il gioco sia appena arrivato, Fatal Fury: City of the Wolves riceverà un World Championship più avanti nel corso dell'anno. Farà parte del SNK World Championship 2025, ma il gioco da solo offrirà un mega montepremi di $ 2,5 milioni per i suoi partecipanti su cui combattere, con il vincitore che se ne andrà con $ 1,5 milioni di quel totale complessivo.

Non sono state ancora condivise ulteriori informazioni sull'evento, ma SNK ha affermato che "ulteriori informazioni sui premi, sui programmi delle qualificazioni e così via saranno rilasciate presto".