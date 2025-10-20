SNK sembra implicare qualcosa legato all'Arte del Combattimento

HQ

All'inizio di quest'anno, la serie Fatal Fury è tornata dopo 25 lunghi anni con il lancio di Fatal Fury: City of the Wolves. Anche se noi e molti altri abbiamo dato al gioco valutazioni decenti, chiaramente non è stato all'altezza delle aspettative della comunità e, poco dopo un inizio molto lento, il CEO dell'azienda si è dimesso.

Ora, la compagnia sembra avere un altro ritorno tanto atteso in cantiere, poiché sfoggia una maschera da tengu sui social media e scrive che i fan sapranno cosa significano. Questo potrebbe implicare una delle quattro cose: che Dead or Alive boss Tengu sta arrivando al suddetto City of the Wolves come personaggio ospite, che SNK legend Mr. Karate sta arrivando a City of the Wolves, c'è un Art of Fighting anime in arrivo... o che presto vedremo il nuovo Art of Fighting che è stato confermato l'anno scorso.

Quest'ultimo è ciò che la maggior parte delle persone spera, e la maschera sembra innegabilmente appartenere a Art of Fighting boss Mr. Karate (che ha fornito una svolta storica negli anni '90). L'ultimo gioco è stato Art of Fighting 3: The Path of the Warrior del 1996, il che significa che la serie compirà 30 anni l'anno prossimo, e celebrarlo con un nuovo titolo sarebbe ovviamente appropriato.

Speriamo di saperne di più presto. Affinché un nuovo Art of Fighting abbia più successo di City of the Wolves, probabilmente dovrà essere più in sintonia con ciò che la comunità vuole. Quest'ultimo ha ricevuto molte critiche per aver incluso combattenti ospiti dal mondo reale, incluso il controverso giocatore di calcio Cristiano Ronaldo (probabilmente a causa del fatto che SNK è di proprietà del Saudi Mohammed Bin Salman Foundation ).

Cosa pensi che SNK stia cercando di dire con questo post? È una delle nostre tre teorie, o ha qualcosa a che fare con il carattere Art of Fighting Robert, un cenno a Blue-Eyed Samurai, o qualcosa di completamente diverso?