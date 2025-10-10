Essendo una persona che non si sente come se avesse il cervello da detective per un Principe Blu, e un recente ammiratore di Snoopy grazie a un partner che ha introdotto quell'adorabile beagle nella mia vita e nella mia casa, Snoopy & The Great Mystery Club sembrava un po' un gioco da ragazzi. Un'avventura rompicapo pittoresca e fluida con Snoopy che indossa abiti incredibilmente carini e porta con sé altri membri della banda dei Peanuts con cui risolvere misteri.

C'è una certa atmosfera che ci si aspetta da tutto ciò che riguarda i Peanuts. La sensazione che i tuoi problemi più grandi siano lontani e che tu abbia tutto il tempo del mondo per combinare guai con i tuoi amici. L'essenza dell'infanzia, se vogliamo, e Cradle Games ha catturato perfettamente Snoopy qui. La grafica ricorda i fumetti e porta i personaggi a un aspetto 3D senza renderli strani come abbiamo visto nei giochi di cartoni animati del passato. Snoopy è carino come sempre, e c'è un'aura generale di pace nell'ambientazione, nella storia e nei personaggi di Snoopy & The Great Mystery Club. Per le poche ore in cui ti ha in pugno, ci sono pochissimi problemi. Se fosse rivolto a un pubblico più adulto, questo potrebbe essere un punto di critica per un rompicapo, ma la facilità delle meccaniche adatta alle famiglie funziona a vantaggio di Snoopy.

I dialoghi e la narrazione generale sono pieni del fascino tradizionale dei Peanuts. Non sembra che un gioco a caso abbia appena avuto le risorse di Snoopy schiaffeggiate sopra di esso, e le tue avventure si inserirebbero proprio accanto a film, cartoni animati e fumetti. Non c'è un vero e proprio mistero centrale da risolvere per Snoopy, ma piuttosto alcuni casi distinti che richiedono l'assistenza di Charlie Brown e dei suoi amici mentre esplori la città circostante, reclutando più assistenti e aiutando gli amici mentre procedi. Nei panni del tuo personaggio giocabile, Snoopy fa la stragrande maggioranza del lavoro, passando a diversi costumi che sblocchi per aiutarti ad accedere a più mappe e tesori nascosti.

Oltre a risolvere i semplici casi che ti vengono presentati, ci sono anche minigiochi che cercano di aggiungere un po' più di peso al tempo di gioco piuttosto ridotto di questo gioco. Come per i puzzle, la maggior parte di queste attività sono molto semplici e richiedono la pressione di un paio di pulsanti. Ci sono alcuni requisiti di tempismo che potrebbero essere un intoppo per i giocatori più giovani, ma per il resto non c'è nulla che ti impedisca di diventare il campione di football, baseball e soap box della città a tempo di record. Ci sono pochi potenziamenti dell'ego come un gioco per bambini.

I misteri principali in Snoopy & The Great Mystery Club assumono un approccio piuttosto stereotipato, con il completamento delle attività fino a quando non si sono raccolte prove sufficienti per tornare dalla sorella di Charlie Brown, Sally, e mettere insieme la soluzione. Il terzo e il quarto capitolo del gioco si distinguono per essere più memorabili, poiché i primi due sembrano davvero riempirsi da soli. La storia adotta un approccio di aggiungere di più piuttosto che vedere il mistero girare e girare in altre direzioni. Oh, Franklin ha bisogno di aiuto con la sua macchina per la scatola di sapone, vero? Beh, in realtà può perdersi, dato che in questo momento sono impegnato con qualcosa di completamente diverso. Anche Pigpen può farne uno, dato che sono stufo di quel tizio puzzolente che lascia cadere roba dappertutto. Forse, se Snoopy parlasse così, potrebbe fare le cose nella sua idilliaca cittadina.

Invece, veniamo gettati dappertutto nel palese tentativo di riempire la durata del gioco. Trascorrerai alcune ore con Snoopy & The Great Mystery Club, il che non è necessariamente un problema, ma il tempo per ottenere nuovi contenuti sembra ridotto dalla necessità di farci correre avanti e indietro per la città in una missione di recupero che in realtà non ci avvicina al nostro obiettivo. Sembra un po' banale lamentarsi del ritmo di un gioco per bambini, ma ci sono alcuni capitoli davvero stretti e momenti successivi che mi fanno chiedere perché non siamo riusciti a ottenere qualche altro mistero più breve. Abbiamo bisogno di un'ora per sapere che un aquilone che ha soffiato nella foresta potrebbe essere vicino a un albero?

Ciò che mi ha sorpreso un po' è stato anche alla fine del capitolo 4, quando mi è stato detto che se avessi risolto il mistero con Sally, non sarei più stato in grado di tornare in città e cercare oggetti da collezione, poiché il gioco si considerava completato. Che cosa? Capisco che una volta risolto il mistero non c'è molto bisogno di passare di nuovo attraverso un gioco come Snoopy & The Great Mystery Club, ma i giocatori che vogliono ogni fumetto o semplicemente passare più tempo nel mondo facendo attività extra dovranno trattenersi dal completare la storia principale in modo da poter fare qualsiasi ultimo pezzo di contenuto secondario. Il mondo sarebbe probabilmente spoglio senza alcun obiettivo principale che ti spinga ad andare avanti, ma non è che il mondo finisca quando concludiamo il mistero finale. Nulla accade in senso narrativo che cambi lo stato del mondo, quindi ci si aspetterebbe di continuare normalmente, se lo si desidera. Si scopre che non è così.

Snoopy & The Great Mystery Club riesce a immergerti nel mondo dei Peanuts e ad aggiungere un po' di divertimento spensierato alla tua libreria di giochi, ma anche se potrebbe avere l'atmosfera giusta e sarà un'avventura divertente per i fan più giovani, è improbabile che impressioni i giovani di cuore a meno che non stiano giocando con i membri della famiglia più giovani. Un certo pick up se ti piace Snoopy, ma un puzzle molto semplice al suo interno che rimane un'avventura molto breve anche con tentativi di imbottitura inseriti. Tuttavia, riesce ad avere successo solo grazie al fascino, e per questo si fa strada verso la nostra classifica.