Solasta II lancia il 12 marzo 2026
Finalmente abbiamo ottenuto una data di uscita ai Game Awards per il prossimo RPG.
Se hai completato ogni tipo di partita possibile su Baldur's Gate III, e stai cercando un altro CRPG fantasy in cui perderti (con Devora Wilde e Amelia Tyler, niente meno), allora non dovrai aspettare a lungo il lancio di Solasta II.
Anche se è facile paragonare il prossimo RPG di Tactical Adventures a BG3, dal nuovo trailer presentato ai Game Awards sembra sicuramente che si distinguerà dalla massa. Battaglie epiche, missioni profonde e altro ancora ti aspettano il prossimo marzo.
Solasta II si unirà alle uscite a marzo 2026, il 12 del mese e si unirà a una primavera in costante crescita. Puoi dare un'occhiata a una demo del gioco su Steam adesso. Vale la pena notare che questo è il lancio in Early Access del gioco, quindi probabilmente dovremo aspettare un po' più prima di vedere assolutamente tutto ciò che c'è da vedere ai Game Awards.