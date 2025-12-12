Solasta II lancia il 12 marzo 2026

HQ

Se hai completato ogni tipo di partita possibile su Baldur's Gate III, e stai cercando un altro CRPG fantasy in cui perderti (con Devora Wilde e Amelia Tyler, niente meno), allora non dovrai aspettare a lungo il lancio di Solasta II.

Anche se è facile paragonare il prossimo RPG di Tactical Adventures a BG3, dal nuovo trailer presentato ai Game Awards sembra sicuramente che si distinguerà dalla massa. Battaglie epiche, missioni profonde e altro ancora ti aspettano il prossimo marzo.

Solasta II si unirà alle uscite a marzo 2026, il 12 del mese e si unirà a una primavera in costante crescita. Puoi dare un'occhiata a una demo del gioco su Steam adesso. Vale la pena notare che questo è il lancio in Early Access del gioco, quindi probabilmente dovremo aspettare un po' più prima di vedere assolutamente tutto ciò che c'è da vedere ai Game Awards.