Solasta II presenta nuove scene e più gameplay prima di portarci nella sua grande avventura all'inizio del 2026

Una delle demo che ci ha colpito di più allo Steam Next Fest di quest'anno a febbraio è stato il nostro primo assaggio dell'ambizioso cRPG di Tactical Adventures, Solasta II. In un contesto in cui tutti i giochi di ruolo vengono ormai confrontati o misurati dalle loro somiglianze con Baldur's Gate 3, Solasta II è il progetto che più gli assomiglia, sia per quanto riguarda l'ambientazione e il sistema di gioco (basato sulle regole di D&D 5E) sia per la qualità artistica e la profondità narrativa di ciò che abbiamo visto finora. E anche se da mesi speriamo in un rilascio in accesso anticipato nel 2025, ora sappiamo che non sarà così.

Durante il Galaxies Autumn Showcase di oggi, l'editore Kepler Interactive and Tactical Adventures ha mostrato un nuovo trailer del gioco, con più gameplay, scenari e personaggi che daranno forma all'avventura di Solasta II e un messaggio finale per aspettarsi una versione EA all'inizio del 2026 su Steam.

Una notizia un po' amara, ma non fa che aumentare la nostra eccitazione e il nostro desiderio di giocare a uno dei giochi di ruolo più promettenti del prossimo anno. E se non ci credete, date un'occhiata al trailer qui sotto.