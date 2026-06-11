Solasta II rinnova completamente il creatore di personaggi dopo il feedback dei fan

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Solasta II ha rivoluzionato il suo creatore di personaggi. Se non hai ancora giocato, potrebbe non sembrare un grande problema, ma al lancio in Early Access è stato uno degli elementi che ha colpito i giocatori come bisognoso di migliorare. Ora, si può dire con certezza che lo sviluppatore Tactical Adventures ha realizzato questo e altro ancora con il suo ultimo aggiornamento del gioco.

Slider per il volto, morphing corporeo, pitching della voce, nuovi preset, illuminazione e un modo per salvare la creazione per mostrarla più facilmente sono stati tutti inclusi nell'aggiornamento del creatore del personaggio. C'è molta attenzione ai dettagli più fini, oltre a garantire che il tuo personaggio rispecchi meglio il tipo di avventuriero che vuoi interpretare.

Se posso essere così audace, il grafico di morphing corporeo che vediamo in Solasta II è qualcosa che non abbiamo nemmeno visto in Baldur's Gate III. Questo è solo uno di una serie di aggiornamenti importanti che aggiorneranno Solasta II in tempo per il rilascio completo, ma se vuoi iniziare presto, il gioco è in offerta su Steam in questo momento.

Ci sono altri due atti da aggiungere al gioco, oltre a una marea di altri contenuti aggiuntivi, ma Tactical Adventures non si limita ad affrontare con i paraocchi. L'aggiornamento del creatore dei personaggi dimostra che è disposto ad ascoltare i fan e ad accettare feedback, quindi assicurati di esprimerti (e fallo con cortesia) se vuoi che qualcosa cambi nel gioco.