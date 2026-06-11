Solasta II rinnova completamente il creatore di personaggi dopo il feedback dei fan
Dopo tre mesi di uscita in Early Access, il gioco ha già offerto un serio miglioramento richiesto dai fan.
Solasta II ha rivoluzionato il suo creatore di personaggi. Se non hai ancora giocato, potrebbe non sembrare un grande problema, ma al lancio in Early Access è stato uno degli elementi che ha colpito i giocatori come bisognoso di migliorare. Ora, si può dire con certezza che lo sviluppatore Tactical Adventures ha realizzato questo e altro ancora con il suo ultimo aggiornamento del gioco.
Slider per il volto, morphing corporeo, pitching della voce, nuovi preset, illuminazione e un modo per salvare la creazione per mostrarla più facilmente sono stati tutti inclusi nell'aggiornamento del creatore del personaggio. C'è molta attenzione ai dettagli più fini, oltre a garantire che il tuo personaggio rispecchi meglio il tipo di avventuriero che vuoi interpretare.
Se posso essere così audace, il grafico di morphing corporeo che vediamo in Solasta II è qualcosa che non abbiamo nemmeno visto in Baldur's Gate III. Questo è solo uno di una serie di aggiornamenti importanti che aggiorneranno Solasta II in tempo per il rilascio completo, ma se vuoi iniziare presto, il gioco è in offerta su Steam in questo momento.
Ci sono altri due atti da aggiungere al gioco, oltre a una marea di altri contenuti aggiuntivi, ma Tactical Adventures non si limita ad affrontare con i paraocchi. L'aggiornamento del creatore dei personaggi dimostra che è disposto ad ascoltare i fan e ad accettare feedback, quindi assicurati di esprimerti (e fallo con cortesia) se vuoi che qualcosa cambi nel gioco.