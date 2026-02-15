Solasta II userà una grande meccanica di D&D che persino Baldur's Gate III ha evitato

HQ

Il lancio dell'Early Access di Solasta II è tra un mese, e mentre un CRPG fantasy a turni sarà sicuramente paragonato a Baldur's Gate III oggi, Solasta II vuole differenziarsi dal combattimento di Larian e persino costruire sulle sue ispirazioni di D&D in qualche modo. In particolare, stiamo parlando dell'uso di Ready Action.

In un post degli sviluppatori di Tactical Adventures su Steam, Ready Action viene spiegato come una scelta che puoi fare in combattimento per prepararti all'azione di un avversario o di un alleato. Supponiamo che tu voglia colpire qualcuno con la spada, ma è fuori portata, potresti preparare l'azione per colpire solo quando il nemico ti arriva, mantenendo potenzialmente una posizione vantaggiosa sul campo di battaglia.

"Una volta che inizi a considerare l'iniziativa e l'ordine di turno, e il vasto arsenale di azioni a cui ciascuno dei tuoi avventurieri ha accesso... I piani possono diventare molto elaborati," recita il post. Rispetto a Solasta I, la nuova meccanica Ready Action permette un gameplay molto più tattico, il che significa che puoi preparare incantesimi specifici e altre azioni oltre a colpire un avversario con un attacco a distanza o corpo a corpo.

Sembra una meccanica complessa, ma se gestita bene, potrebbe aggiungere un ulteriore livello di profondità al combattimento di Solasta II che i fan di D&D hanno tanto sentito la mancanza in Baldur's Gate III. Potremo controllarla di persona a marzo.