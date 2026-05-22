Soldier Boy, Bombsight e Stormfront ritorno: È arrivato il primo sguardo allo spin-off The Boys Vought Rising

Ora che The Boys è ufficialmente terminato, Prime Video guarda al futuro del franchise guardando al passato. Il prossimo anno, come offerta annuale dell'universo di The Boys, possiamo aspettarci Vought Rising il suo arrivo, con questa che sarà la terza serie spin-off dietro The Boys Presents: Diabolical e Gen V, e ruota attorno ai supes originali creati da Vought.

In sostanza, aspettatevi di conoscere molto di più Soldier Boy di Jensen Ackles, Stormfront di Aya Cash (alias Clara Vought), Bombsight di Mason Dye e anche una collezione di altri.

Per quanto riguarda la premessa ufficiale di Vought Rising, ci viene detto quanto segue: "Ambientata negli anni '50, la serie prequel esplora le origini contorte di Vought International. Il teaser offre un diabolico primo sguardo al mondo e alla storia che definiranno questa prossima evoluzione del franchise."

Parlando di teaser, è arrivato un trailer in prima vista del progetto, disponibile qui sotto, che, nello stile naturale di The Boys, è pieno di morali discutibili, violenza sanguinosa e supereroi troppo indulgenti.

Debuttando su Prime Video nel 2027, Vought Rising è gestito dallo showrunner e produttore esecutivo Paul Grellong, con Eric Kripke come produttore esecutivo insieme ad altri veterani di The Boys come Seth Rogen (che in realtà è vivo nonostante gli eventi della serie).