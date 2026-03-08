Solo 2 persone su oltre 800 sono riuscite a superare questo rigoroso test di attitudine per i videogiocatori

831 concorrenti (escludendo i 168 che sono partiti in ritardo e quindi sono stati squalificati), un classico avventura di Lucasfilm Games, quattro ore e un sogno. Questa era la premessa dell'Adventure Game Aptitude Test (AGAT), organizzato recentemente da Woe Industries.

Di queste centinaia di partecipanti, solo 2 riuscirono a completare la prova, completando il gioco entro il limite di quattro ore. Esatto, solo 2 persone possono dire di avere competenze adeguate da gioco d'avventura per il test. Come sottolineato da PC Gamer, questo fa sì che il tasso di superamento sia solo dello 0,24%. Su Bluesky, Woe Industries ha dichiarato: "le certificazioni SAT, MCAT e la maggior parte delle certificazioni per operatori di carrelli elevatori giacciono prostrati ai nostri piedi."

"Abbiamo fatto iscrivere circa 4.500 persone per un promemoria della data del test. Abbiamo perso alcune di queste persone a causa del periodo degli esami," ha detto Woe Industries a PC Gamer via email. "Questo progetto doveva sempre essere un tira e una spinta tra divertimento e restrizione. Chiedere alle persone di giocare a questo gioco in circostanze molto anticonvenzionali e ridicole per vedere che tipo di gameplay ne derivava. Mantenere un orario di partenza fisso era una parte fondamentale di questo. Ma se mai lo rifaremo, forse cercheremo un momento più universalmente accessibile."

"I nostri due campioni in realtà hanno finito il gioco relativamente in fretta, il che ci fa chiedere se conoscessero già molto bene il gioco," continuò lo sviluppatore. "Ma ehi, niente crimini di studiare per un test. Non conoscevano il gioco in anticipo, quindi devono avere ricordi fantastici."

Nessun crimine davvero, soprattutto considerando che il gioco era il successo del 1987 Maniac Mansion, che è difficile immaginare che qualcuno sia così appassionato da riuscire a memorizzare come finirlo in così poco tempo. L'AGAT sembra diventare la balena bianca per gli amanti dei giochi d'avventura, e non vediamo l'ora di vedere come si evolverà in futuro.