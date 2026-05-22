Solo cinque veicoli elettrici hanno rappresentato il 20% delle vendite globali nel 2025

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Il mercato dei veicoli elettrici continua a crescere rapidamente e, man mano che si costruiscono infrastrutture e la società cambia, sta diventando chiaro che i gruppi motopropulsori elettrici sono destinati a restare. Ma sembra che il mercato globale sia focalizzato su pochi modelli competitivi, che stanno davvero dominando.

Infatti, come riporta InsideEVs basandosi sulle statistiche di vendita globali dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, solo cinque modelli costituivano un totale del 20% delle vendite mondiali di veicoli elettrici.

La Tesla Model Y guida con un totale dell'8%, dopo di che la Tesla Model 3 con il 3,6%, poi la Geely Geome Xingyuan con il 3,5%, la Wuling HongGuang Mini con il 3,1% e infine la BYD Seagull con il 3,0%.

Ora, ovviamente, le vendite degli ultimi tre modelli provengono quasi esclusivamente dalla Cina. Quello che sono comunque è estremamente economico, costano circa 10.000 dollari in Cina.

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