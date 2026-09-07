Solo due giocatori tra i primi 10 rimangono nel singolare maschile degli US Open prima dei quarti di finale

HQ

Il torneo singolo maschile degli US Open potrebbe andare in una o due direzioni: la più prevedibile, con la finale tra la prima e la seconda testa di serie (Alexander Zverev o Carlos Alcaraz) o con una finale con almeno un giocatore fuori dalla top 10. Sono stati confermati due quarti di finale, uno con la seconda e l'ottava testa di serie, Ben Shelton e Carlos Alcaraz.

Tutti gli altri giocatori ancora in competizione sono fuori dalla top 10, tranne Zverev (che gioca la sua partita degli ottavi di finale contro Luciano Darderi stasera, non prima delle 14:10 CEST, 13:10 BST di martedì).

Gli altri giocatori testa di serie numero uno (dal terzo al decimo, tranne Shelton che è ottavo: Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Flavio Cobolli, Alex de Miñaur, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Arthur Fritz) sono caduti al primo, secondo o terzo turno. E ovviamente senza Jannik Sinner, che si è ritirato prima del torneo a causa di infortuni.