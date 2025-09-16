Solo il 3% delle entrate PlayStation dello scorso anno proveniva dalla vendita di giochi fisici

HQ

La scorsa settimana, abbiamo riportato le voci secondo cui la PlayStation 6 sarà venduta con un'unità disco rimovibile, rendendola essenzialmente una console solo digitale. Non tutti erano entusiasti di questo, ma i nuovi dati di Sony (grazie, Kotaku) mostrano chiaramente perché questa è l'unica strada ragionevole da intraprendere.

Sony Interactive Entertainment ha guadagnato circa 31,5 miliardi di dollari durante il suo ultimo anno fiscale, di cui i giochi fisici hanno rappresentato solo 945 milioni di dollari. Ciò significa che solo il 3% proviene dalla vendita di giochi fisici, rendendo finanziariamente impossibile costringere tutti ad acquistare una console più costosa per includere un'unità disco.

Il noto analista Daniel Ahmad di Niko Partners commenta la questione sui social media, aggiungendo che ci sono alcuni parametri in più da tenere in considerazione e che le cifre sono quindi "leggermente fuorvianti", ma allo stesso tempo conferma che "il quadro generale è generalmente accurato".

Ci sono quindi molti elementi che suggeriscono che la prossima generazione potrebbe essere l'ultima in cui ci sono opzioni fisiche tra cui scegliere.