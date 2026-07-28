Solo il 33% degli americani sostiene la guerra di Trump in Iran, secondo un nuovo sondaggio

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Entrando nel quinto mese delle operazioni militari di Trump in Iran, il sostegno americano alle azioni del presidente sta diminuendo. Un nuovo sondaggio mostra che solo uno su tre americani sostiene apertamente la guerra di Trump, mentre altri faticano a comprendere la sua motivazione in Iran.

Il sondaggio, condotto da Reuters, ha mostrato che il 33% di tutti gli adulti approva la guerra, con il 5% che ha saltato la domanda e il 62% che ha disapprovato. Il sostegno repubblicano è prevedibilmente il più forte, con il 71% degli adulti intervistati che ha dichiarato di sostenere la guerra. Tuttavia, quattro repubblicani su dieci pensano che Trump non abbia "spiegato chiaramente gli obiettivi del coinvolgimento militare statunitense in Iran" dall'inizio del conflitto.

Gli obiettivi in Iran sono cambiati da quando la guerra è iniziata. All'inizio, Trump incoraggiò il popolo iraniano a rovesciare i propri leader, ma poi disse di voler distruggere i silos missilistici dell'azienda e ora impedirle di acquisire armi nucleari.

"Ciò che conta di più per il popolo americano è avere un comandante in capo che prenda provvedimenti audaci per mantenerli al sicuro", ha detto la portavoce della Casa Bianca Olivia Wales quando è stata interrogata sul sondaggio. Rispetto ad altri conflitti recenti nella storia degli Stati Uniti, la guerra in Iran nei sondaggi è nettamente in calo. Nei primi mesi, la guerra in Iraq del 2003 e la guerra in Afghanistan del 2001 hanno ottenuto rispettivamente il 70% e il 90% di approvazione.