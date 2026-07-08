Solo l'8% degli utenti Steam dice che non comprerebbe un gioco se contenesse IA

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L'IA generativa suscita sempre una grande reazione negativa online, ma chi vuole usarla nello sviluppo dei propri giochi potrebbe essere contento di sapere che sembra che la maggior parte degli utenti Steam non si preoccupi davvero se l'IA è inclusa in un gioco che stanno cercando di acquistare. Un nuovo studio ha rilevato che solo il 31% degli utenti ha una reazione negativa all'IA, ma solo l'8% di loro non comprerebbe un gioco a causa di esso in nessuna circostanza.

Questa ricerca proviene da GameDiscover.co, che mostra risposte alla domanda "qual è la tua opinione sull'acquisto di giochi Steam che hanno una qualche tipo di dichiarazione 'abbiamo usato l'IA'?" Steam informa sempre gli utenti quando l'IA è stata inclusa nello sviluppo del gioco, con lo sviluppatore che avrà la possibilità di spiegare meglio nella pagina del negozio del gioco. Il 23,4% ha detto di non avere assolutamente alcun problema con questo, il 19,6% era a posto con l'uso dell'IA e il 25,6% era neutrale sulla questione. Il 23,3% non era "super entusiasta" dell'IA nei loro giochi, ma solo l'8% ha dichiarato che non avrebbe comprato un gioco in nessuna circostanza che avesse usato l'IA.

Il campione di questo studio era di circa 3.800 utenti Steam, una minima frazione dei giocatori sulla piattaforma digitale di Valve. Tuttavia, potrebbe mostrare tendenze più ampie tra i gamer man mano che l'IA diventa più comune nei nostri giochi. Anche grandi successi come Clair Obscur: Expedition 33 e Crimson Desert sono stati trovati come utili IA generative per immagini provvisorie, e sebbene questi problemi abbiano suscitato molte controversie, non hanno impedito a quei giochi di vendere milioni di copie.

Probabilmente è musica per le orecchie di sviluppatori e publisher che vogliono spingersi ulteriormente nei contenuti di IA generativa per sentire queste cifre, come dimostrano che, nonostante una piccola percentuale di giocatori faccia sentire la propria voce contro l'IA, una grande parte dei giocatori o la accetta o non gli importa.