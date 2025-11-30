Ci sono i giochi, e poi ci sono i giochi... Purtroppo, devo chiarire subito che questo non è un capolavoro, ma piuttosto un gioco particolarmente mediocre che non avrebbe dovuto essere pubblicato finché gli sviluppatori non avessero risolto le lacune evidenti e eliminato le pile di bug che lo infestavano. Solo Leveling: Arise Overdrive mantiene certi aspetti, ma nel complesso appare come un goffo tentativo di generare soldi rapidi da un franchise popolare.

Ok, chiariamo: non so nulla di Solo Leveling. Niente. Da quello che ho capito, è originariamente un manhwa coreano (webtoon) estremamente popolare che è stato poi adattato in una serie anime, con miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo. Non sto minimizzando il fatto che le serie animate asiatiche siano estremamente popolari - ne ho viste diverse personalmente - ma mi sono completamente perso Solo Leveling. Purtroppo, le ore passate con il gioco non sono riuscite a suscitare alcun desiderio di immergermi nell'opera originale. Al contrario, dopo questo mi sento davvero stufo di tutto l'universo Solo Leveling.

Abbiamo il piacere di incontrare molti personaggi delle soap opera. Almeno è sempre qualcosa di cui essere felici.

Un'altra cosa che ho notato è che questo gioco è un porting per PC del gioco mobile originale Solo Leveling: Arise, sviluppato da Netmarble. Nel porting, hanno eliminato gli elementi gacha controversi (dove si spendono soldi per estrazioni casuali di personaggi ed equipaggiamenti), ma sono chiaramente visibili tracce delle sue origini mobili. Tutto, dai menu all'interfaccia utente, sembra qualcosa che incontreresti in un tipico gioco mobile. Il problema è che Arise Overdrive non offre molto di più della solita esperienza mobile: grinding infinito alla ricerca di nuovi bottini, più XP e nuovi livelli che sembrano praticamente uguali a quelli che hai visitato prima. In sostanza, sembra più lavoro che divertimento.

Nell'introduzione del gioco, interpreti Sung Jin-woo, il protagonista che inizia come il cacciatore "più debole" del mondo con il poco lusinghiero rango di E. Il mondo di Solo Leveling è un'ambientazione fantasy moderna in cui si sono aperti misteriosi portali verso dungeon, pieni di mostri che minacciano l'umanità. I cacciatori con poteri soprannaturali li combattono e sono classificati dalla E (più debole) alla S (più forte). Dopo che le cose vanno storte nel primo dungeon del gioco - un doppio dungeon che si rivela più pericoloso del previsto - Jin-woo quasi muore, ma si risveglia come "giocatore". Non uno che gioca con le emozioni delle persone, ma un giocatore che vede i menu davanti a sé, percepisce i livelli e può sviluppare sistematicamente le proprie abilità. L'obiettivo è che Jin-woo diventi il cacciatore di mostri più forte del mondo, e tutto ciò che devi fare per ottenerlo è sopportare lo stesso ciclo ripetitivo all'infinito: combattere, salire di livello, ripetere.

Annuncio pubblicitario:

Classi e voti diversi dopo la fine dei combattimenti. Purtroppo, non ho mai ottenuto punteggi particolarmente alti.

Dopo aver sbadigliato la sezione tutorial, puoi scegliere una classe: Assassin, Duelist, Elementalist o Ruler. Curiosamente, le classi non solo hanno stili di combattimento diversi, ma sono anche collegati ai livelli di difficoltà - da "molto facili" a più impegnativi. Questo è un approccio che non ricordo di aver mai incontrato prima, e offre una certa flessibilità. Ma dopo aver fatto la scelta, tutto ciò che resta è vagare per il mondo centrale incredibilmente generico, scegliere missioni e combattere più e più volte gli stessi mostri. L'hub sembra uno sfondo vuoto, senza vita o interazioni che lo rendano memorabile.

Combattere mostri non è qualcosa che ho trovato particolarmente piacevole. Netmarble sembra dipendere interamente da come appaiono le battaglie piuttosto che da renderle davvero coinvolgenti. Ci sono lampi e botti delle armi, ed è difficile capire cosa stia realmente accadendo nel mezzo del caos. Premi principalmente i tasti B e Y per attaccare, e il pulsante A o LB per scattare via o parare. Esiste un sistema di schivate e contrattacchi basati sul tempismo, ma manca di finezza e soffre soprattutto per la scarsa ottimizzazione del gioco. Ogni tanto riesci a eseguire una "schivata estrema" scaccando via al momento giusto, ed è un po' divertente attivare gli attacchi speciali che diventano disponibili dopo aver subito abbastanza danni. Tutto ruota attorno allo spettacolo visivo, e da questo punto di vista il gioco mantiene le promesse - purché non abbia lag.

Uno spettacolo visivo che in realtà è piuttosto bello - purché funzioni come dovrebbe.

Annuncio pubblicitario:

La grafica è uno degli aspetti più forti: le cutscene stilistiche (sia ben animate che in stile fumetto) e i boss dal design interessante appaiono davvero bene quando tutto funziona senza intoppi. Lo stile cel-shaded si adatta perfettamente alle origini manhwa di Solo Leveling e crea una sensazione di ingresso nella serie. Ma per me, rende ancora più chiaro cosa sia davvero il gioco: superficie senza sostanza. I fan dell'opera originale apprezzeranno sicuramente l'esperienza di fantasia di potere di Jin-woo, con la possibilità di reclutare altri personaggi della serie e costruire una squadra. Ma anche se ho cercato e cercato, non ho trovato nulla di veramente utile per un principiante come me. Beh, in realtà la musica è piuttosto orecchiabile - lo riconosco.

I problemi tecnici sono comuni in Solo Leveling: Arise Overdrive. Dialoghi completamente silenziosi perché i file vocali non si caricano, crash del gioco che ti costringono a ricominciare i livelli dall'inizio e frequenti cali di frame rate rovinano l'esperienza. Il gioco avrebbe potuto beneficiare di qualche mese in più di sviluppo. Inoltre, richiede una connessione online costante, e i server sono stati indisponibili più volte durante il mio tempo di gioco, il che è problematico, per usare un eufemismo, specialmente in un porting focalizzato sul giocatore singolo.

Il mondo hub non è niente di speciale.

Non posso raccomandare Solo Leveling: Arise Overdrive a nessuno. Sei un fan sfegatato del franchise? Allora ti suggerisco di chiudere gli occhi e di allontanarti lentamente per evitarlo, perché c'è il rischio che il tuo amore per la serie si esaurisca completamente, oppure è possibile che, come fan sfegatato, ti piaccia davvero il gioco nonostante i suoi difetti. Forse è un gioco per chi vuole solo battaglie superficiali e piene d'azione con personaggi sexy in gonne corte, e infinite grind e salire di livello... ma non so quanti di questi giocatori ci siano oggi. L'aspetto del gioco non lo salva per me. Durante le mie 9-10 ore di gioco, non volevo altro che spegnerlo e dimenticare quello che mi ero costretto a passare, e non è certo quello che vuoi provare quando giochi a un gioco.