Solo Leveling continuerà con un ambizioso film cinematografico intitolato Beyond the System

Se sei un fan degli anime, negli ultimi giorni hai mangiato molto bene, dato che all'Anime Expo di Los Angeles c'erano tantissime notizie e informazioni da condividere riguardo al genere di intrattenimento.

Uno di questi franchise che è apparso è stato Solo Leveling, poiché la serie sempre più popolare si è rivelata avere un film dedicato alle sale che sarà la terza stagione della storia. È considerato Solo Leveling: Beyond the System, ed è attualmente in produzione con produttori come Aniplex, D&C Media e Crunchyroll tutti collegati.

Finora, tutto ciò che è stato condiviso sul progetto è un video concettuale che mostra immagini molto ambiziose, ma ci è stato detto che il film vedrà il ritorno di Sung Jin-woo, così come Taito Ban, tutto mentre il progetto è diretto da Tao Tajima, animato da A-1 Pictures e senza una data di anteprima chiara in mente.

Guarda il video qui sotto per assaggiare ciò che offrirà Solo Leveling: Beyond the System.