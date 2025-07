Solo sei squadre rimangono nel torneo Rennsport della Coppa del Mondo Esports

HQ

Il primo torneo che si concluderà all'evento Esports World Cup di quest'anno sarà l'evento Rennsport. Attualmente è in corso la fase a gironi dopo aver già concluso la sua ultima possibilità di qualificazione. Ciò significa che, nonostante nove squadre si dirigano in Arabia Saudita per l'evento, ne rimangono già solo sei, poiché tre non sono mai sopravvissute alla LCQ.

Le tre squadre che sono state eliminate includevano Team Falcons, BS+ Competition e Mercedes-AMG Esports Team MSI, e per quanto riguarda le restanti sei che stanno attualmente combattendo nella fase a gironi, sono le seguenti:



Porsche Coanda Esports Racing Team



Squadra Redline



Mouz



Vitalità di squadra



Atlassian Williams Sim Racing



Virtus.pro



Al momento della scrittura, Porsche sono in testa al gruppo con V.P che ha maggiori probabilità di essere eliminato dopo. Il formato significherà che le tre migliori squadre avanzeranno alla fase a gironi, la peggiore verrà mandata a casa e la quarta e la quinta si daranno battaglia in un girone eliminatorio inferiore in cui non avranno una coperta di sicurezza su cui ripiegare.

Chi pensi che salirà sul gradino più alto del podio e tornerà a casa con la maggior parte del montepremi di $500.000 quando l'evento terminerà l'11 luglio?