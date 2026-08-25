Songs of the Past concluderà la storia di Geralt

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La Gamescom si è conclusa in modo fantastico per tutti i fan di The Witcher 3: Wild Hunt. Non solo abbiamo appreso che sta arrivando una versione migliorata del gioco e delle sue espansioni, ma il prossimo anno arriverà anche un DLC completamente nuovo che chiude la storia di Geralt. Dopo di ciò, sarà il momento che Ciri assuma i compiti di uccidere mostri nell'attesissimo The Witcher 4.

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past arriverà nel 2027 e sembra offrire un'altra avventura oscura e grandiosa per il nostro Witcher preferito. L'espansione sarebbe paragonabile per dimensioni a Blood and Wine e, proprio come quella celebre avventura, ci porterà in una regione completamente nuova.

Abbiamo avuto il nostro primo assaggio del DLC durante la serata di apertura della Gamescom sotto forma di un breve trailer. Mostrava Geralt mentre brandiva una nuova arma, mentre lo sviluppatore ha anche confermato che ci saranno ancora più giochi di carte popolari Gwent. Come se avessimo bisogno di un altro motivo per essere entusiasti.