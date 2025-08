Sonic annuncia la collaborazione ufficiale con Timberlands

HQ

Sonic sta scambiando le sue iconiche sneakers rosse con alcune nuove scarpe in una nuova collaborazione. È stata annunciata una nuova collaborazione Sonic x Timberland, che mette Sonic in un paio degli stivali iconici del marchio in una nuova opera d'arte.

L'opera d'arte sarà presente nelle t-shirt e potrai acquistare stivali Timberland in edizione speciale a tema Sonic quando la collaborazione sarà attiva il 9 agosto. Gli acquirenti riceveranno anche un articolo di novità se acquistano gli stivali o una camicia.

Sfortunatamente per quelli di noi che non sono a Tokyo, la collaborazione è esclusiva del Timberland Shibuya PARCO Store, il che significa che i Timbs a marchio Sonic non sono in programma per la maggior parte di noi, a meno che non si vogliano spendere somme di denaro esorbitanti per loro.