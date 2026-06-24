Sonic compie ufficialmente 35 anni, festeggia con nuovi lanci, collaborazioni CrossWorlds, concerti e altro ancora

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Sonic the Hedgehog ha ufficialmente compiuto 35 anni. Il riccio più veloce in vita non ha intenzione di rallentare tanto presto, dato che Sega ha preparato una serie di annunci per arrivare insieme all'ultimo compleanno del fanatico del chili dog.

Prima di tutto, Sonic Frontiers arriverà ufficialmente su Nintendo Switch 2, ed è disponibile già se volete vivere l'avventura di Sonic su una nuova piattaforma. Sempre nei suoi ultimi giochi, Sonic Racing CrossWorlds avrà due nuove collaborazioni, con Axel di Crazy Taxi in arrivo questo agosto e le Tartarughe Ninja che faranno un po' di corsa più avanti a luglio.

Oltre alle novità di gioco, ci sono anche molte nuove date aggiunte al Sonic Concert Tour, permettendoti di vivere il meglio della musica di Sonic dall'eredità del franchise videoludico. Inoltre, puoi creare il tuo avatar a 16 bit tramite Sonic-Me per entrare nello spirito del compleanno di Sonic, e dare la caccia agli Smeraldi del Caos in tutti gli Stati Uniti tramite il sito di Chaos Hunt. Attenzione su questo, però, come ci dice una nota della community, la caccia richiede agli utenti di far usare i propri dati per l'addestramento dell'IA.

Come festeggiate il compito di 35 anni di Sonic?