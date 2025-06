Sonic e i suoi amici stanno partecipando a Magic the Gathering

HQ

Non sono solo i videogiochi ad avere collaborazioni con apparizioni di ospiti di vari franchise, ma esiste anche con giochi più analogici, come Magic the Gathering. Nel corso degli anni, i giocatori di MtG hanno potuto divertirsi con Fortnite, Street Fighter e, più recentemente, Final Fantasy.

Ora è confermato che un'altra collaborazione è in lavorazione, e ora è Sega che offre il divertimento con Sonic the Hedgehog. Wizards of the Coast scrive (il link contiene anche le immagini delle carte):

"Sonic e tutti i suoi amici (e alcuni nemici) arriveranno in Magic: The Gathering con il Sonic Superdrop di Secret Lair. Il riccio super veloce ha affascinato i fan per decenni. Ora sta correndo dalla Zona della Collina Verde ai tuoi mazzi di Magic in tre nuovissimi drop di Secret Lair. Con oggetti iconici, illustrazioni adorabili e nuove carte di Magic, questo Superdrop ha tutto.

Il drop di Secret Lair x Sonic: Friends & Foes include sette nuove carte di Magic. Queste carte sono legali in Commander, Legacy e Vintage. Le versioni non foil di questo drop saranno disponibili nei negozi WPN per l'acquisto il 21 agosto.

Sonic Superdrop sarà in vendita il 14 luglio ed è, come previsto, un'edizione limitata, e potrete mettere le mani sulle carte solo tramite MagicSecretLair.com.