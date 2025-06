Sonic Frontiers è stato uno dei giochi più venduti di Sega negli ultimi tempi

HQ

In un recente documento finanziario, lo stesso che ha rivelato che Metaphor: ReFantazio ha venduto due milioni di copie, Sega sembra aver accidentalmente incluso un mucchio di informazioni su quanti dei suoi altri giochi stanno vendendo. Con un focus specifico sui titoli degli ultimi anni, si afferma che Sonic Frontiers è in realtà uno dei progetti di maggior successo dell'editore.

Secondo VGC, tra le informazioni condivise, Persona 5 Royal è in cima alla lista con 7,25 milioni di copie vendute, ma è seguito da Sonic Frontiers a 4,57 milioni. Team Sonic Racing (3,5 milioni) e Total War: Three Kingdoms (3,21 milioni) sono venuti dopo, davanti a qualsiasi Ryu Ga Gotoku progetto, qualsiasi altro Atlus titolo e così via.

In ordine, i dati di vendita di riferimento sono i seguenti:



Persona 5 Royal (inclusa la versione rimasterizzata) - 7,25 milioni



Sonic Frontiers - 4,57 milioni



Team Sonic Racing - 3,50 milioni



Total War: Three Kingdoms - 3,21 milioni



Yakuza: Come un drago - 2,86 milioni



Sonic Superstars - 2,43 milioni



Total War: Warhammer III - 2,34 milioni



Shin Megami Tensei V (Inclusa Vendetta) - 2,11 milioni



Persona 3 Reload - 2,07 milioni



Like a Dragon: Ricchezza infinita - 1,66 milioni



Like a Dragon: L'uomo che cancellò il loro nome - 0,96 milioni



Siete sorpresi da queste cifre?