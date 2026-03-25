Sonic Frontiers: Edizione Definitiva con classificazione per età in Corea

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Attendiamo con impazienza notizie su un nuovo gioco di Sonic, soprattutto ora che il riccio compie 35 anni. Inoltre, sono passati quattro anni dall'ultimo grande gioco, Sonic Frontiers. Ma forse dovremo aspettare ancora un po'.

Questo perché l'equivalente coreano di PEGI ha valutato qualcosa che chiamano Sonic Frontiers: Definitive Edition. Ovviamente non sappiamo cosa sia, ma sembra sicuramente una versione aggiornata di Frontiers, completa di tutti i DLC e forse anche qualche nuovo contenuto.

Questo non può essere considerato una conferma ufficiale, ma nella stragrande maggioranza dei casi è un segno di ciò che verrà, e come sottolinea Gematsu, Sonic Origins Plus (un'altra edizione aggiornata) è stato trapelato esattamente allo stesso modo.

Non sappiamo quando il gioco sarà annunciato, ma come sapete, domani Microsoft terrà un evento Xbox di terze parti dove Sega ha già confermato la sua presenza con Stranger Than Heaven. Forse annunceranno anche Sonic Frontiers: Definitive Edition? Torneremo con più dettagli non appena li sapremo.