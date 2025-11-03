Sonic Frontiers ha venduto quasi cinque milioni di copie

HQ

La scorsa settimana, i rapporti trimestrali (luglio-settembre) per le principali società di gioco hanno iniziato ad arrivare, e Sega è stata una di queste. Grazie a ciò, ora abbiamo aggiornato i dati di vendita di alcuni giochi di Sonic e si scopre che stanno andando bene.

L'ultimo grande titolo di Sonic, Sonic Frontiers, si sta rapidamente avvicinando ai cinque milioni di copie vendute, e anche il più tradizionale Sonic Superstars continua a performare bene con 2,43 milioni di copie vendute. Il titolo mobile Sonic Dash vanta l'incredibile cifra di 676 milioni di download, che Sega spera naturalmente di contagiare con il recente lancio di Sonic Rumble.

Che ne dici di Sonic Racing: Crossworlds? Ebbene, è stato pubblicato a fine settembre e quindi non è incluso in questo rapporto. Tuttavia, di recente vi abbiamo detto che è diventato un milione di vendite in meno di un mese, quindi sembra che l'interesse per Sonic rimanga enorme, il che fa ben sperare per il quarto film di Sonic, che sarà presentato in anteprima all'inizio del 2027. E prima di allora, supponiamo che ci dovrebbe essere anche l'uscita (o almeno un annuncio) di un gioco completamente nuovo con il riccio...