Sonic ottiene il trattamento arcade di lusso con due nuovi cabinet

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Se ami Sonic the Hedgehog e vorresti avere a casa un pezzo di attrezzatura divertente e alla moda per mostrare il tuo amore per il riccio amante della velocità, allora sarai felice di sapere che Sega si è unita ad Arcade1Up per offrire un nuovo prodotto interessante. Stanno rilasciando due cabine arcade a grandezza naturale con quattro classici di Sonic.

Uno si chiama Deluxe Series e presenta uno schermo da 17 pollici; è disponibile su Amazon, tra altri rivenditori. L'altro è un modello esclusivo Costco chiamato Supreme Series, dotato di uno schermo da 19 pollici. I cabinet sono "progettati con controlli arcade autentici, audio stereo immersivo e un display vibrante" e includono i seguenti titoli:



Sonic 1



Sonic 2



Sonic 3D Blast



La macchina dei fagioli cattivi del dottor Robotnik



Non abbiamo ancora una data di uscita, ma entrambi sono previsti per questo autunno a 599,99 dollari.