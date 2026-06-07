Sonic Pico Park offre un'azione cooperativa frenetica con grafica a 8 bit

Sonic è apparso durante il Summer Game Fest per un breve annuncio che confermava nuove apparizioni ospiti in Sonic Racing: Crossworlds. Si è scoperto che sia Godzilla che Neon Genesis Evangelion arriveranno nella serie, ma il video conteneva in realtà due annunci.

Dopo la parte delle corse sui kart, abbiamo potuto vedere qualche breve secondo di un gioco cooperativo chiamato Sonic Pico Park, descritto come un gioco indie con licenza basato su Pico Park - completo di tema Sonic:

"Sonic Pico Park è un nuovo gioco con licenza Sonic ispirato al popolare indie Pico Park, con la sua caratteristica azione cooperativa guidata da enigmi - il tutto con un tocco Sonic! I fan possono aspettarsi personaggi iconici di Sonic, livelli e momenti di gioco speciali, con tanto caos da offrire! Ulteriori dettagli su Sonic Pico Park saranno svelati presto."

E... Purtroppo, è tutto ciò che sappiamo. Dai un'occhiata a una breve presentazione nel trailer qui sotto.