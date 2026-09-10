Sonic Pico Park viene lanciato per PC e console a novembre

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Come sapete, Sonic ha compiuto 35 anni nel 2026. Molti speravano che Sega avrebbe festeggiato questo annunciando un nuovo gioco di Sonic nella serie principale. Non è ancora successo, ma questo non significa che resteremo completamente senza notizie.

Durante il Summer Game Fest, hanno annunciato una piccola avventura di Sonic chiamata Sonic Pico Park. Come suggerisce il nome, è uno spin-off della serie Pico Park che offrirà "azione cooperativa basata su enigmi" per un massimo di otto giocatori, sia localmente che online.

Ora è stato rilasciato un nuovo trailer e, grazie ad esso, finalmente sappiamo quando verrà lanciato Sonic Pico Park. Arriverà il 12 novembre su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.