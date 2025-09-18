Sonic Racing: Crossworlds avrà un nuovo drive e kart gratuito ogni mese

HQ

Oggi manca esattamente una settimana alla premiere di Sonic Racing: Crossworlds, dando a tutti coloro che possiedono una console diversa da Switch 2 l'opportunità di godersi corse di mascotte davvero sontuose. E sembra che il rilascio sia solo l'inizio di un piano di supporto davvero ambizioso.

In un'intervista di Famitsu (via Ryokutya2089) con il regista Ken Kobayakawa e il produttore Ryuichi Taki, è stato spiegato che ogni mese possiamo aspettarci sia un nuovo personaggio che un nuovo kart, senza costi aggiuntivi. Sappiamo già che Sega non si limiterà all'universo di Sonic, ma ci sono già ospiti come Hatsune Miku, Ichiban Kasuga e Joker in arrivo da Sega stessa, così come apparizioni esterne di SpongeBob Squarepants (e amici).

Non si fermeranno qui, poiché sono previsti anche vari eventi e altri eventi non annunciati. Tutto sommato, sembra che i piloti affamati di kart avranno molto da aspettarsi.