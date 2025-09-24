Sonic Racing: Crossworlds come un enorme 98% di recensioni "straordinariamente positive" su Steam

HQ

Domani, 25 settembre, è la data di uscita ufficiale di Sonic Racing: Crossworlds e, come sapete, gli abbiamo già dato un punteggio. Ma coloro che hanno preordinato la versione premium del gioco ci stanno già giocando e, grazie a ciò, ci sono alcune impressioni da fare su Steam.

My Nintendo News rileva che al momento in cui scriviamo ci sono 1.456 recensioni degli utenti del gioco e, per una volta, sembra che i giocatori siano effettivamente d'accordo. A uno sbalorditivo 98% piace, il che significa un verdetto "straordinariamente positivo".

Quindi ci sono tutte le ragioni per credere che Sega possa aspettarsi un inizio alla grande domani quando arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series S/X. È in fase di sviluppo anche una versione per Switch 2, ma non è stata ancora fissata una data di uscita.

Se hai intenzione di giocare Sonic Racing: Crossworlds, non dimenticare di richiedere i tuoi contenuti cosmetici gratuiti e, come abbiamo riportato ieri, un personaggio DLC è stato rilasciato prima ancora che il gioco abbia avuto la sua anteprima ufficiale.