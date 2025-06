Sonic Racing: Crossworlds ha oltre 500 interazioni tra i driver

HQ

Una cosa che i fan dei combattimenti apprezzano sempre è quando i combattenti hanno interazioni uniche tra loro in riferimento alla rivalità, alla storia condivisa e simili. In Sonic Racing: Crossworlds, possiamo aspettarci qualcosa di simile, poiché i corridori hanno oltre 500 interazioni tra di loro.

Alcune interazioni saranno tra personaggi che non si sono nemmeno incontrati prima, il che fa ben sperare per nuove rivalità in arrivo. Tuttavia, queste interazioni sono limitate ai combattenti regolari, quindi i personaggi DLC non parteciperanno. Quindi, non sentiremo Ichiban Kasuga della serie Like a Dragon insultare Hatsune Miku, o ascoltare le chiacchiere del Persona protagonista Joker o qualcosa del genere.

Sonic Racing: Crossworlds verrà lanciato il 25 settembre per PC, PlayStation, Switch e Xbox.