Sonic Racing: Crossworlds non avrà oggetti che non sono equi e divertenti

Se hai giocato a Mario Kart, conoscerai l'orribile sensazione di aver guidato in modo fenomenale, di essere al primo posto e poi di sentire il suono orribile di un guscio blu in avvicinamento. Boom. Proprio così, il grappolo ti ha raggiunto e sei rimasto a lottare in fondo al gruppo, attaccato sia da dietro che da davanti.

Questo è innegabilmente parte del fascino di Mario Kart, ma a volte anche inutilmente ingiusto. E questo è qualcosa che Sega vuole evitare con Sonic Racing: Crossworlds. In un'intervista con GamesRadar, il capo e produttore di Sonic Team Takashi Iizuka spiega che hanno iniziato con le corse in modo che il gioco potesse stare in piedi da solo senza oggetti:

"Volevano assicurarsi che le corse stesse senza alcun oggetto fossero eque e divertenti. Il team di sviluppo ha davvero portato le cose al livello base e voleva avere quella meccanica di corsa divertente e competitiva".

Solo con questo in atto il team ha iniziato ad aggiungere oggetti e a condurre "molti test di gioco". Ma sembra che molte cose siano state abbandonate, perché l'equilibrio è importante e Iizuka spiega che "tutto ciò che era molto stressante per i giocatori, tutto ciò che permetteva sempre alle persone di rimontare e vincere tutto il tempo doveva essere rimosso dal concetto".

Quindi, in poche parole, sembra che non dovremmo aspettarci molto in termini di Bullet Bill e gusci blu. L'idea è che il pilota che ha corso meglio dovrebbe generalmente arrivare primo, e se si vuole sorpassare, è una questione di pratica piuttosto che fare affidamento sugli oggetti.