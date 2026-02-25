Sonic Racing: Crossworlds oggi riceve driver DLC gratuiti

HQ

Sega continua ad espandere il suo kart racer Sonic Racing: Crossworlds a un ritmo costante, rilasciando regolarmente due tipi di DLC. Uno sono i personaggi ospiti provenienti da terze parti come SpongeBob, Pac-Man, Mega Man, Teenage Mutant Nintendo Turtles e altri. Questi includono un'auto e una pista di accompagnamento, ma non sono gratuiti.

Tuttavia, rilasciano anche molti DLC gratuiti divertenti a un ritmo ancora più veloce, con i propri personaggi e marchi. Grazie a questo, ora puoi gareggiare con AiAi della serie Monkey Ball, Ichiban Kasuga di Like a Dragon: Infinite Wealth, Nights di... Notti, Joker da Persona 5 e altro ancora.

Detto ciò, Sega ha ora annunciato che oggi è il giorno del prossimo download gratuito. Oggi vengono pubblicati Tangle e Whisper. Se il nome non ti dice nulla, non sorprende, dato che provengono dai fumetti di Sonic, dove sono diventati i loro preferiti, così importanti che ora appaiono anche come piloti in Sonic Racing: Crossworlds. Sega scrive:

"L'aggiornamento gratuito di Tangle & Whisper arriverà il 25 febbraio! Un Tangle & Whisper Festival si terrà anche dal 26 febbraio dalle 19:00 ET al 18:59 marzo ET! Si prega di notare che World Match non sarà disponibile durante il Festival.

"In onore della coppia Diamond Cutters, la ricompensa 2x Point Up Chance si attiva al 50% durante il Festival! Forma una squadra con i tuoi amici usando Tangle & Whisper e affrontate insieme la competizione!"

Domani ci sarà anche un festival nel gioco, dove avrai la possibilità di provare davvero la coppia. Non perdertelo.