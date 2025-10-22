Sonic Racing: Crossworlds otterrà supporto futuro se "un numero sufficiente di persone entra e ci gioca"

HQ

Anche prima che Sonic Racing: Crossworlds fosse rilasciato, Sonic Team ha dichiarato di avere pianificato un anno di supporto con nuovi personaggi gratuiti (principalmente dai marchi di Sega) e personaggi ospiti premium che costano denaro. Molti di questi includono anche nuovi veicoli e piste. Ma dopo il primo anno, cosa succede allora? Il sostegno finirà?

Fortunatamente, sembra che non sarà così. Finché le persone giocano Sonic Racing: Crossworlds, Sonic Team è disposto a continuare a supportarlo con nuovi contenuti. In un'intervista con Polygon, il capo di Sonic Team e produttore di giochi Takashi Iizuka ha dichiarato:

"Se un numero sufficiente di persone entra e ci gioca, ci sono conversazioni sul gioco. Abbiamo un anno di DLC, potremmo fare il secondo anno, potremmo fare il terzo anno di DLC. Dicci cosa vuoi!

Queste sono le cose che possiamo fare perché è un gioco online. Potevamo aggiungere nuovi gadget, potevamo bilanciare il gioco in modo diverso".

E con ciò, possiamo solo sperare che continui a fare bene come ha fatto finora, perché poi il gioco continuerà ad espandersi per molto tempo a venire.